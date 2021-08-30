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Posted 30 августа 2021, 08:06

Published 30 августа 2021, 08:06

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Скучать некогда: чем занимаются синоптики Примгидромета?

30 августа 2021, 08:06
Сюжет
Погода
В Примгидромете рассказали о том, что делают синоптики. Дело в том, что эти специалисты не только составляют прогноз погоды, но и выполняют массу других важных дел.

Помимо непосредственных наблюдений, синоптик должен каждые три часа анализировать погоду на территории всего края и следить за погодными условиями в течение суток. Кроме того, специалисты этой профессии следят за штормами — в случае их фиксации необходимо передать штормовое предупреждение МЧС.

Также синоптики прогнозируют неблагоприятные метеоусловия и передают информацию о состоянии окружающей среды при проведении поисковых и аварийно-спасательных работ.

Кроме того, этим специалистам полагается участвовать в разборах ДТП и различных происшествий на морских акваториях, составлять обзоры о сложившихся и ожидаемых метеорологических условиях и доводить их до органов госвласти, изучать условия, при которых складываются опасные метеорологические явления и вести их учёт.

«В ночное время замещает дежурного океанолога центра цунами, вместо него мониторит информацию о сейсмической и гидрофизической обстановке на Дальневосточных морях и в Тихоокеанском бассейне. В случае возникновения ЧП действует согласно утвержденного регламента», — добавили специалисты Примгидромета.

Они добавили, что круг обязанностей у синоптика достаточно большой, и скучать на этой работе некогда.

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#Новости#Общество#Погода
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