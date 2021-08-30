Скучать некогда: чем занимаются синоптики Примгидромета?

Кроме того, этим специалистам полагается участвовать в разборах ДТП и различных происшествий на морских акваториях, составлять обзоры о сложившихся и ожидаемых метеорологических условиях и доводить их до органов госвласти, изучать условия, при которых складываются опасные метеорологические явления и вести их учёт.