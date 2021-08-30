Узких специалистов привез поезд «Здоровье» в глубинку Хабаровского края

Posted 30 августа 2021, 03:58
Published 30 августа 2021, 03:58
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
За один месяц в девяти населенных пунктах было осмотрено без малого 900 человек и проведено больше тысячи исследований.
Полтора десятка врачей из Троицкой центральной районной больнице и клинико-диагностического центра «Вивея» — в том числе врач общей практики, акушер-гинеколог, стоматолог, педиатр, офтальмолог, врач узи-диагностики, рентген-лаборант — работали с полной отдачей.
Следует отметить, что Нанайский район стал пятым в списке работы автопоезда, куда — по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярева — были включены узкие специалисты.
В пресс-службе правительства Хабаровского края особо подчеркнули: жители поселков очень ждали узких специалистов. Большинство пациентов посетило офтальмолога — 308 человек и терапевта — 236 жителей. Сельчане активно проходили флюорографию, выполнено 527 исследований, из которых 331 — ультразвуковые.
А самое главное — одновременно специалисты «Здоровья» проводили вакцинацию от коронавирусной инфекции.
Часть сотрудников трудится в автопоезде «Здоровье» с февраля 2021 года — это самое начало работы передвижной поликлиники. Поэтому сейчас работники уходят в отпуск, а с середины сентября продолжат работу. Дальнейшие маршруты, по которым отправится «Здоровье», еще прорабатываются.