Узких специалистов привез поезд «Здоровье» в глубинку Хабаровского края

Часть сотрудников трудится в автопоезде «Здоровье» с февраля 2021 года — это самое начало работы передвижной поликлиники. Поэтому сейчас работники уходят в отпуск, а с середины сентября продолжат работу. Дальнейшие маршруты, по которым отправится «Здоровье», еще прорабатываются.