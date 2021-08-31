Куда они идут? Самые «грибные места» обсуждают приморцы

Posted 31 августа 2021, 07:11
Published 31 августа 2021, 07:11
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Как рассказала пользователь @__travelgirl_blueplanet в паблике pogoda_25_region, грибов в этом году в лесу было немало.
«Вот и опята пошли! Такой хороший прям грибочек», — отмечает девушка. В комментариях между тем возникли сомнения в том, насколько полезен такой гриб.
«Не подскажите, в какую сторону они пошли? Где ждать?»;
«Что-то не особенно на опята похож этот гриб. Скорее на поганку бледную»;
«Это летний опёнок такой вот»;
«Мы вчера тоже малость беленького грибочка нашли и опят»;
«Сегодня мимо грибных мест ехал, решил заглянуть, места не то, чтобы грибные оказались…»;
«Хасанский район, сегодня пробежалась по лесу, опята, лисички и немного сыроежки есть».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы скрывают самые грибные места в регионе, но при этом охотно делятся фотографиями своей добычи в соцсетях. Рассказ местной жительницы о находке в лесу — огромном количестве грибов — вызвал смешанные чувства у других жителей края.