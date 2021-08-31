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Posted 31 августа 2021, 07:11

Published 31 августа 2021, 07:11

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Куда они идут? Самые «грибные места» обсуждают приморцы

Куда они идут? Самые «грибные места» обсуждают приморцы

31 августа 2021, 07:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Лес
Жительница Приморья рассказала о том, что нашла в лесу большое количество опят. Она восхитилась их появлением, однако не все пользователи в социальной сети разделили восторг девушки.

Как рассказала пользователь @__travelgirl_blueplanet в паблике pogoda_25_region, грибов в этом году в лесу было немало.

«Вот и опята пошли! Такой хороший прям грибочек», — отмечает девушка. В комментариях между тем возникли сомнения в том, насколько полезен такой гриб.

«Не подскажите, в какую сторону они пошли? Где ждать?»;

«Что-то не особенно на опята похож этот гриб. Скорее на поганку бледную»;

«Это летний опёнок такой вот»;

«Мы вчера тоже малость беленького грибочка нашли и опят»;

«Сегодня мимо грибных мест ехал, решил заглянуть, места не то, чтобы грибные оказались…»;

«Хасанский район, сегодня пробежалась по лесу, опята, лисички и немного сыроежки есть».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы скрывают самые грибные места в регионе, но при этом охотно делятся фотографиями своей добычи в соцсетях. Рассказ местной жительницы о находке в лесу — огромном количестве грибов — вызвал смешанные чувства у других жителей края.

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#Новости#Общество#Владивосток#Лес
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