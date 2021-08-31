Куда они идут? Самые «грибные места» обсуждают приморцы

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы скрывают самые грибные места в регионе, но при этом охотно делятся фотографиями своей добычи в соцсетях. Рассказ местной жительницы о находке в лесу — огромном количестве грибов — вызвал смешанные чувства у других жителей края.