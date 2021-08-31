Сколько получает медсестра в стоматологии Владивостока?

Исследования показали, что начинающий работник с опытом до года и дипломом по специальности «Сестринское дело» может получать во Владивостоке около 23-30 тысяч рублей. После года работы — 30-35 тысяч рублей. Далее каждый год зарплаты повышаются в зависимости от стажа и в итоге могут достигать 75 тысяч рублей в месяц — это касается тех сестёр, которые работают по профессии более трёх лет.