Сколько получает медсестра в стоматологии Владивостока?

Posted 31 августа 2021, 06:40
Published 31 августа 2021, 06:40
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Исследования показали, что начинающий работник с опытом до года и дипломом по специальности «Сестринское дело» может получать во Владивостоке около 23-30 тысяч рублей. После года работы — 30-35 тысяч рублей. Далее каждый год зарплаты повышаются в зависимости от стажа и в итоге могут достигать 75 тысяч рублей в месяц — это касается тех сестёр, которые работают по профессии более трёх лет.
Таким образом, средняя зарплата медсестры в стоматологии составляет около 45 тысяч рублей.
Отмечается, что больше всего на эту должность идут молодые женщины возрастом около 30 лет (90% соискателей), у 24% есть высшее образование, 10% готовы к переезду, а 63% до этого нигде не работали.
Стоит помнить, что в обязанности медсестры входит ассистирование врачу-стоматологу, подготовка рабочего места к приему и контроль за наличием медикаментов и расходников. Также медсестра должна соблюдать санитарный порядок и следить за ним, делать текущую и генеральную уборку кабинета, вести различную медицинскую документацию.
Примечательно, что зарплатный максимум на этой должности во Владивостоке и Сочи — 75 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге могут получать около 90 тысяч, а в Москве — до 100 тысяч рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди жителей РФ больше всего зарабатывают те, что заняты в финансовом секторе, зарплата многих сотрудников которого достигает 100 000 рублей. На последнем месте в рейтинге находятся работники лёгкой промышленности, чья оплата труда может быть в 7 раз меньше.