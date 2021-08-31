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Posted 31 августа 2021, 06:40

Published 31 августа 2021, 06:40

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Сколько получает медсестра в стоматологии Владивостока?

Сколько получает медсестра в стоматологии Владивостока?

31 августа 2021, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Специалисты сервиса SuperJob выяснили, сколько в среднем получает медицинская сестра стоматологии во Владивостоке. Зарплаты на этой должности, как и на многих других, зависят от места работы и стажа, а также ряда других факторов.

Исследования показали, что начинающий работник с опытом до года и дипломом по специальности «Сестринское дело» может получать во Владивостоке около 23-30 тысяч рублей. После года работы — 30-35 тысяч рублей. Далее каждый год зарплаты повышаются в зависимости от стажа и в итоге могут достигать 75 тысяч рублей в месяц — это касается тех сестёр, которые работают по профессии более трёх лет.

Таким образом, средняя зарплата медсестры в стоматологии составляет около 45 тысяч рублей.

Отмечается, что больше всего на эту должность идут молодые женщины возрастом около 30 лет (90% соискателей), у 24% есть высшее образование, 10% готовы к переезду, а 63% до этого нигде не работали.

Стоит помнить, что в обязанности медсестры входит ассистирование врачу-стоматологу, подготовка рабочего места к приему и контроль за наличием медикаментов и расходников. Также медсестра должна соблюдать санитарный порядок и следить за ним, делать текущую и генеральную уборку кабинета, вести различную медицинскую документацию.

Примечательно, что зарплатный максимум на этой должности во Владивостоке и Сочи — 75 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге могут получать около 90 тысяч, а в Москве — до 100 тысяч рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что среди жителей РФ больше всего зарабатывают те, что заняты в финансовом секторе, зарплата многих сотрудников которого достигает 100 000 рублей. На последнем месте в рейтинге находятся работники лёгкой промышленности, чья оплата труда может быть в 7 раз меньше.

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#Новости#Общество#Владивосток#Зарплаты
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