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Posted 31 августа 2021, 04:28

Published 31 августа 2021, 04:28

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

«Скоро постучит Шуфутинский»: приморцев «накрыла» утренняя прохлада

31 августа 2021, 04:28
Сюжет
Погода
Приморский блогер Роман, администратор популярного паблика blog_vladivostok, поделился с подписчиками историей о внезапном похолодании.

«Сейчас выходил в ванну, думал, чего так холодно? Смотрю на градусник уличный — 10 градусов показывает. Время — 7.40. Нужно привыкать к ночным холодам», — рассказал он.

В комментариях подписчики поделились своими наблюдениями за погодой и грядущими изменениями температуры. Очень многие вспомнили различные песни и мемы, связанные с приходом осени и прохладных вечеров.

«Не ходи на «ружу»;

«Доброе утро, Рома! Ага, осенняя прохлада такая, брррр. Пора привыкать, Шуфутинский уже вот-вот постучится в двери»;

«Супер, наконец-то посвежело. И голова высохла — из-за влажности не высыхала вообще»;

«Ой, нам с голыми стенами вообще печаль»;

«В Прохладном было 7 градусов. Действительно прохладно»;

«Сентябрь горит…»;

«Засентябрило»;

«Совсем скоро календарь переворачивать нужно будет, не забудьте».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вплоть до предстоящих выходных жителей и гостей Приморья будет радовать ясная погода — обещают синоптики. Причина тому — гребень антициклона, под воздействием которого с 31 августа окажется территория региона. Ветер будет слабым, а солнце — ярким. В то же время будет чувствоваться дыхание осени.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток
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