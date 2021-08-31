«Скоро постучит Шуфутинский»: приморцев «накрыла» утренняя прохлада

Posted 31 августа 2021, 04:28
Published 31 августа 2021, 04:28
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
«Сейчас выходил в ванну, думал, чего так холодно? Смотрю на градусник уличный — 10 градусов показывает. Время — 7.40. Нужно привыкать к ночным холодам», — рассказал он.
В комментариях подписчики поделились своими наблюдениями за погодой и грядущими изменениями температуры. Очень многие вспомнили различные песни и мемы, связанные с приходом осени и прохладных вечеров.
«Не ходи на «ружу»;
«Доброе утро, Рома! Ага, осенняя прохлада такая, брррр. Пора привыкать, Шуфутинский уже вот-вот постучится в двери»;
«Супер, наконец-то посвежело. И голова высохла — из-за влажности не высыхала вообще»;
«Ой, нам с голыми стенами вообще печаль»;
«В Прохладном было 7 градусов. Действительно прохладно»;
«Сентябрь горит…»;
«Засентябрило»;
«Совсем скоро календарь переворачивать нужно будет, не забудьте».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вплоть до предстоящих выходных жителей и гостей Приморья будет радовать ясная погода — обещают синоптики. Причина тому — гребень антициклона, под воздействием которого с 31 августа окажется территория региона. Ветер будет слабым, а солнце — ярким. В то же время будет чувствоваться дыхание осени.