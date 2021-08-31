«Скоро постучит Шуфутинский»: приморцев «накрыла» утренняя прохлада

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что вплоть до предстоящих выходных жителей и гостей Приморья будет радовать ясная погода — обещают синоптики. Причина тому — гребень антициклона, под воздействием которого с 31 августа окажется территория региона. Ветер будет слабым, а солнце — ярким. В то же время будет чувствоваться дыхание осени.