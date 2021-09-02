Порог обязательного техосмотра в России могут отодвинуть

Согласно проекту обязательному техосмотру будут подлежать легковые авто и мотоциклы, которым уже больше 8 лет. Транспорт этих категорий в возрасте 8-10 лет нужно будет отправлять на процедуру раз в 2 года, а транспорт старше 10 лет потребуется отправлять на техосмотр каждый год.