Порог обязательного техосмотра в России могут отодвинуть

Posted 1 сентября 2021, 21:15
Published 1 сентября 2021, 21:15
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Согласно проекту обязательному техосмотру будут подлежать легковые авто и мотоциклы, которым уже больше 8 лет. Транспорт этих категорий в возрасте 8-10 лет нужно будет отправлять на процедуру раз в 2 года, а транспорт старше 10 лет потребуется отправлять на техосмотр каждый год.
Исключение составят машины такси, которые требуется чаще отвозить на техосмотр.
Просьбы отодвинуть порог обязательного техосмотра поступают от российских автомобилистов. Рядовые водители и извлекут наибольшую пользу из такой реформы, поскольку смогут экономить деньги, реже отвозя свой транспорт на техосмотр.
По правилам 2021 года, техосмотр не обязательно проходить, если машина младше 4-х лет. Авто возраста 4-10 лет требуется отвозить на процедуру раз в 2 года, а машину старше 10 лет — каждый год.
Ранее «Восток-Медиа» писало о предложении сотрудников МВД сделать техосмотр совершенно необязательным для некоторых категорий автомобилей.