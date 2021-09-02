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Posted 1 сентября 2021, 21:15

Published 1 сентября 2021, 21:15

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Порог обязательного техосмотра в России могут отодвинуть

Порог обязательного техосмотра в России могут отодвинуть

1 сентября 2021, 21:15
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Автомобили
В России предлагают отодвинуть порог возраста автомобилей и мотоциклов, после которого необходимо отвозить транспорт на регулярный техосмотр. Такая мера призвана сэкономить средства автомобилистов.

Согласно проекту обязательному техосмотру будут подлежать легковые авто и мотоциклы, которым уже больше 8 лет. Транспорт этих категорий в возрасте 8-10 лет нужно будет отправлять на процедуру раз в 2 года, а транспорт старше 10 лет потребуется отправлять на техосмотр каждый год.

Исключение составят машины такси, которые требуется чаще отвозить на техосмотр.

Просьбы отодвинуть порог обязательного техосмотра поступают от российских автомобилистов. Рядовые водители и извлекут наибольшую пользу из такой реформы, поскольку смогут экономить деньги, реже отвозя свой транспорт на техосмотр.

По правилам 2021 года, техосмотр не обязательно проходить, если машина младше 4-х лет. Авто возраста 4-10 лет требуется отвозить на процедуру раз в 2 года, а машину старше 10 лет — каждый год.

Ранее «Восток-Медиа» писало о предложении сотрудников МВД сделать техосмотр совершенно необязательным для некоторых категорий автомобилей.

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#Новости#Общество#Россия#Автомобили
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