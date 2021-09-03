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Posted 2 сентября 2021, 23:42

Published 2 сентября 2021, 23:42

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Сотрудник правительства Приморья подпел Шуфутинскому

2 сентября 2021, 23:42
Приморское правительство решило выпустить шуточный ролик в честь третьего сентября — дня, который несколько лет назад неожиданно стал «мемным» после того, как в интернете вспомнили о песне Михаила Шуфутинского.

«Казалось бы, обычный день — 3 сентября. Но как все изменилось, когда „горят костры рябин“, а Михаил Захарович может появиться в неожиданном месте, исполняя свою знаменитую песню. Например, на мосту на остров Русский. К слову, ваш верный слуга — админ этого тг-канала, тоже засветился в этом ролике», — гласит подпись к ролику в телеграм правительства.

На самом видео — Золотой мост и бухта. Из воды периодически выныривает Михаил Шуфутинский, исполняя свой знаменитый хит. На пару секунд в кадре действительно появляется маскот телеграма приморского правительства — мягкая игрушка в виде единорога.

Ранее «Восток-Медиа» уже писало об этом единороге. Тогда сообщалось, что его «вызвали на ковёр». На фото — целая напряженная история о том, как единорог сначала встает перед зданием регионального правительства, а потом заходит в коридоры, печально стоя перед приёмной департамента информационной политики.

А позже «администратор канала» даже сделал прививку от коронавируса, о чём так же подробно рассказал.

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