Сотрудник правительства Приморья подпел Шуфутинскому

«Казалось бы, обычный день — 3 сентября. Но как все изменилось, когда „горят костры рябин“, а Михаил Захарович может появиться в неожиданном месте, исполняя свою знаменитую песню. Например, на мосту на остров Русский. К слову, ваш верный слуга — админ этого тг-канала, тоже засветился в этом ролике», — гласит подпись к ролику в телеграм правительства.