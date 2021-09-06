Российских водителей ждут новые штрафы

Сотрудники полиции будет следить за тем, чтобы такие модификации не делали автомобиль более опасным на дороге. Если выяснится, что аудиосистема плохо сказывается на безопасности транспорта, то водителю придётся её снять. Отказ выполнить это в установленный срок приведёт к снятию авто с регистрации.