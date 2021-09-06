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Posted 6 сентября 2021, 00:34

Published 6 сентября 2021, 00:34

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Российских водителей ждут новые штрафы

6 сентября 2021, 00:34
Сюжет
Автомобили
Установка аудиосистем — колонок и усилителей звука — обернётся для российских водителей штрафом, а повторное нарушение грозит лишением возможности ездить на авто в принципе. Об этом пишут «Новые Известия».

Сотрудники полиции будет следить за тем, чтобы такие модификации не делали автомобиль более опасным на дороге. Если выяснится, что аудиосистема плохо сказывается на безопасности транспорта, то водителю придётся её снять. Отказ выполнить это в установленный срок приведёт к снятию авто с регистрации.

Вести борьбу с любителями громкой музыки сотрудники полиции решили, получив огромное количество обращений от жителей России. Граждане жалуются на владельцев тюнингованных машин, которые приезжают на своих авто под окна домов и включают в вечернее время громкую музыку.

Иногда разгневанные люди решают взять борьбу с эгоистичными водителями в свои руки. Дело доходит до применения жёстких методов — заклеивания дверей герметиком и вырезания разных надписей на кузове тюнингованных машин.

Недовольство россиян понятно — автоконцерты не только мешают спать, но и способны причинить серьёзный вред организму — головные боли, раздражительность, ухудшение слуха.

«Больше всего вредному влиянию такой музыки подвержены дети и пожилые люди», — отметили «Новые Известия».

Ранее «Восток-Медиа» писало о появлении у российских водителей возможности оспорить штрафы через портал Госуслуги. Впрочем, услуга имеет определённые ограничения.

#Новости#Общество#Россия#Автомобили#НИ
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