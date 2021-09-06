В Приморском крае проходит ремонт газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»

Posted 5 сентября 2021, 23:38
Published 5 сентября 2021, 23:38
Modified 18 февраля, 06:52
Updated 18 февраля, 06:52
«Газпром трансгаз Томск» проводит в Приморском крае работы, нацеленные на выявление возможных дефектов. Такие обследования необходимо проводить регулярно для обеспечения надежных поставок газа потребителям. По результатам диагностики ежегодно проводятся профилактические ремонтные работы. Начальник линейно-эксплуатационной службы Приморского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Томск» Иван Шевардин отметил, что ремонт в этом году касался нескольких участков трубы в Спасске-Дальнем. На сегодняшний день они уже завершены.
«Основные работы проходили в Спасском районе. В результате внутритрубной диагностики были выявлены дефекты, соответственно, мы включили их в план и три участка в оперативном порядке заменили во время остановки транспорта газа. Подобные работы у нас проходят раз в год, чтобы не ограничивать потребителей», — сообщил Иван Шевардин.
ГТС «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» является первой на Востоке России межрегиональной газотранспортной системой и одним из ключевых объектов Восточной газовой программы ПАО «Газпром». Она предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Сахалинской области, Хабаровского и Приморского краев. Как говорит Иван Шевардин, участок газопровода, который обслуживает Приморское ЛПУМГ, имеет протяжённость без малого 600 километров.
В конце августа на участке МГ «Сахалин — Хабаровск — Владивосток» начался монтаж временной камеры приема очистных устройств. Такая должна быть на любом газопроводе — для проведения своевременных диагностических обследований. Специалисты уже поставили силовую заглушку в действующий газопровод, сейчас идут строительно-монтажные работы по возведению самой камеры.
Корреспондент агентства также поговорил с инженером по охране труда и промышленной безопасности Приморского ЛПУМГ Еленой Чукмасовой. Она рассказала, что комплекс огневых относится к работам повышенной опасности, поэтому они проводятся в строгом соответствии с установленными требованиями. Никаких нарушений не выявлено.
ООО «Газпром трансгаз Томск» обеспечивает надежную эксплуатацию газотранспортных систем в 14 регионах Сибири и Дальнего Востока. Протяженность эксплуатируемых магистральных газо- и нефтепроводов составляет более 11,5 тысяч километров.
Ежегодный объем транспортируемого предприятием газа более 24 миллиардов кубических метров. В состав Общества входит 26 филиалов, на предприятии трудится более 9000 человек.