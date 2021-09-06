В Приморском крае проходит ремонт газопровода «Сахалин — Хабаровск — Владивосток»

«Основные работы проходили в Спасском районе. В результате внутритрубной диагностики были выявлены дефекты, соответственно, мы включили их в план и три участка в оперативном порядке заменили во время остановки транспорта газа. Подобные работы у нас проходят раз в год, чтобы не ограничивать потребителей», — сообщил Иван Шевардин.