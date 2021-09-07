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Posted 7 сентября 2021, 10:45

Published 7 сентября 2021, 10:45

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

«Хабаровский процесс» и его значение для истории обсуждают на Дальнем Востоке

«Хабаровский процесс» и его значение для истории обсуждают на Дальнем Востоке

7 сентября 2021, 10:45
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
История
В процессе работы международного научно-практического форума «Хабаровский процесс: историческое значение и современные вызовы» стало ясно: значение этого события трудно переоценить — а потому необходимо всемерно изучать и популяризировать.

Участники обсуждают форума считают, что изучение «Хабаровского процесса» необходимо внести в программы средней и высшей школы.

Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений говорит: «Токийский и последовавший за ним Хабаровский процессы вскрыли серьезные недостатки в международной системе предупреждения опасных для человечества преступлений, но вместе с тем они определили перспективные направления развития международного уголовного права на годы вперед. Не преувеличу, если скажу, что Хабаровский процесс запустил процесс создания международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия. Обращение к урокам этих двух процессов как нельзя актуально именно сейчас».

В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили: еще до начала форума студенты одного из вузов Хабаровска изучали и исследовали рассекреченные ФСБ документы процесса. Они получили уникальную возможность ознакомиться с архивными документами и уже на их основе выработали объективную оценку происходившим в то время событиям.

Поэтому участники форума уверены: «Хабаровский процесс» столь важен в истории мирового права, что о нем должно знать подрастающее поколение.

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#Новости#Хабаровский край#Общество#Вторая мировая война#История
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