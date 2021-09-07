«Хабаровский процесс» и его значение для истории обсуждают на Дальнем Востоке

Posted 7 сентября 2021, 10:45
Published 7 сентября 2021, 10:45
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
Участники обсуждают форума считают, что изучение «Хабаровского процесса» необходимо внести в программы средней и высшей школы.
Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений говорит: «Токийский и последовавший за ним Хабаровский процессы вскрыли серьезные недостатки в международной системе предупреждения опасных для человечества преступлений, но вместе с тем они определили перспективные направления развития международного уголовного права на годы вперед. Не преувеличу, если скажу, что Хабаровский процесс запустил процесс создания международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия. Обращение к урокам этих двух процессов как нельзя актуально именно сейчас».
В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили: еще до начала форума студенты одного из вузов Хабаровска изучали и исследовали рассекреченные ФСБ документы процесса. Они получили уникальную возможность ознакомиться с архивными документами и уже на их основе выработали объективную оценку происходившим в то время событиям.
Поэтому участники форума уверены: «Хабаровский процесс» столь важен в истории мирового права, что о нем должно знать подрастающее поколение.