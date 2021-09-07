«Хабаровский процесс» и его значение для истории обсуждают на Дальнем Востоке

Элина Сидоренко, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций Московского государственного института международных отношений говорит: «Токийский и последовавший за ним Хабаровский процессы вскрыли серьезные недостатки в международной системе предупреждения опасных для человечества преступлений, но вместе с тем они определили перспективные направления развития международного уголовного права на годы вперед. Не преувеличу, если скажу, что Хабаровский процесс запустил процесс создания международной правовой базы для предотвращения применения биологического и иного запрещенного оружия. Обращение к урокам этих двух процессов как нельзя актуально именно сейчас».