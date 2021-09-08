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Posted 8 сентября 2021, 05:15

Published 8 сентября 2021, 05:15

Modified 17 февраля, 19:13

Updated 17 февраля, 19:13

Красавец с характером продемонстрировал приморцам свои «правила съёма» – видео

8 сентября 2021, 05:15
Сотрудники центра по спасению диких животных «Тигр» показали приморцам, как проходит осенний гон у самца косули.

На странице центра в социальной сети Instagram они разместили видео, снятое, судя по всему, с помощью фотоловушки.

В объектив камеры попал самец косули, издающий характерные «гавкающие» звуки. Видео вызвало настоящий шквал эмоций у пользователей соцсетей и очень понравилось подписчикам.

«Они лают!»;

«Гон начинается, гавкает красавец»;

«Даму сердца зовёт?»;

«Гон у них, к весне малыши пойдут»;

«Я бы точно не хотела, чтобы это милое животное подкралось незаметно»;

«Один раз на острове Шкота так облаял в тумане, где-то в пяти метрах, что я думала, из кустов сейчас алабай выпрыгнет и вцепится в штаны», – написали подписчики в комментариях.

Напомним, гон у оленей начинается в сентябре. При этом животные могут издавать удивительные звуки: так, например, благородный олень знаменит своим удивительным рёвом, который разносится на несколько километров.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в реабилитационном центре «Тигр» ветеринары выхаживают травмированную косулю, которая получила перелом плечелопаточного сустава.

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