Красавец с характером продемонстрировал приморцам свои «правила съёма» – видео

Posted 8 сентября 2021, 05:15
Published 8 сентября 2021, 05:15
Modified 17 февраля, 19:13
Updated 17 февраля, 19:13
На странице центра в социальной сети Instagram они разместили видео, снятое, судя по всему, с помощью фотоловушки.
В объектив камеры попал самец косули, издающий характерные «гавкающие» звуки. Видео вызвало настоящий шквал эмоций у пользователей соцсетей и очень понравилось подписчикам.
«Они лают!»;
«Гон начинается, гавкает красавец»;
«Даму сердца зовёт?»;
«Гон у них, к весне малыши пойдут»;
«Я бы точно не хотела, чтобы это милое животное подкралось незаметно»;
«Один раз на острове Шкота так облаял в тумане, где-то в пяти метрах, что я думала, из кустов сейчас алабай выпрыгнет и вцепится в штаны», – написали подписчики в комментариях.
Напомним, гон у оленей начинается в сентябре. При этом животные могут издавать удивительные звуки: так, например, благородный олень знаменит своим удивительным рёвом, который разносится на несколько километров.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в реабилитационном центре «Тигр» ветеринары выхаживают травмированную косулю, которая получила перелом плечелопаточного сустава.