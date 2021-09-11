«Как это шикарно»: приморский блогер показал ослепительное зрелище

Posted 11 сентября 2021, 03:25
Published 11 сентября 2021, 03:25
Modified 17 февраля, 19:11
Updated 17 февраля, 19:11
Автор blog_vladivostok Роман также снял видео в пригороде Владивостока. Молния на нём сверкала просто ослепительно, окрашивая тяжелые низкие облака в яркий электрически-жёлтый цвет.
«Без грома, в полной тишине. Красиво», — подписал блогер своё видео.
В комментариях подписчики тоже оценили слепящее явление.
«На Луговой было тоже самое. Сверкало в полной тишине»;
«У нас тоже такая красота. Но снять я не смогла»;
«Небесный фейерверк»;
«Сегодня облака такие красивые везде! И сама видела, и в интернете фотографируют»;
«Сказочно-волшебно»
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы сделали множество фотографий и видео гроз. К примеру, фотограф во Врангеле запечатлел удивительное в своей живописности зрелище. Сразу несколько молний попало в объектив камеры — не менее десятка больших и мелких разрядов одновременно.