«Как это шикарно»: приморский блогер показал ослепительное зрелище

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы сделали множество фотографий и видео гроз. К примеру, фотограф во Врангеле запечатлел удивительное в своей живописности зрелище. Сразу несколько молний попало в объектив камеры — не менее десятка больших и мелких разрядов одновременно.