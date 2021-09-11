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Posted 11 сентября 2021, 03:25

Published 11 сентября 2021, 03:25

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Как это шикарно»: приморский блогер показал ослепительное зрелище

11 сентября 2021, 03:25
В Приморье многие сняли на видео грозы — везде они были разными — с громом и без, с чёткими разрядами, и окрашивающие небо в яркие желтые, фиолетовые и розоватые цвета.

Автор blog_vladivostok Роман также снял видео в пригороде Владивостока. Молния на нём сверкала просто ослепительно, окрашивая тяжелые низкие облака в яркий электрически-жёлтый цвет.

«Без грома, в полной тишине. Красиво», — подписал блогер своё видео.

В комментариях подписчики тоже оценили слепящее явление.

«На Луговой было тоже самое. Сверкало в полной тишине»;

«У нас тоже такая красота. Но снять я не смогла»;

«Небесный фейерверк»;

«Сегодня облака такие красивые везде! И сама видела, и в интернете фотографируют»;

«Сказочно-волшебно»

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что приморцы сделали множество фотографий и видео гроз. К примеру, фотограф во Врангеле запечатлел удивительное в своей живописности зрелище. Сразу несколько молний попало в объектив камеры — не менее десятка больших и мелких разрядов одновременно.

#Новости#Общество#Владивосток#Гроза
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