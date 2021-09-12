Когда закончатся ливни, накрывшие половину Приморья?

Posted 12 сентября 2021, 01:22
Published 12 сентября 2021, 01:22
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Сильнее всего осадки оказались на северо-востоке края, в Тернейском округе. По данным портала Яндекс.Погода, в местном посёлке Светлая дожди будут идти весь день 12 сентября и прекратятся только в ночь на понедельник, 13 сентября.
Такой прогноз подтверждает и Gismeteo, дополняя картину другой печальной деталью - ближе к ночи поднимется ветер скоростью до 25 метров в секунду.
Схожая ситуация наблюдается на всём севере региона. Осадки разной интенсивности охватили Красноармейский и Пожарский районы, а также Дальнегорский округ. Впрочем, в последнем прогноз чуть лучше - там дожди закончатся уже к вечеру 12 воскресенья.
Жители Арсеньева Лесозаводска и Спасска-Дальнего тоже смогут перевести дух ближе к вечеру, когда осадки в этих городах и их окрестностях подойдут к концу. Юго-восток и юг региона дожди обойдут стороной.
Ранее «Восток-Медиа» писало о внезапном выпадении града в приморском селе.