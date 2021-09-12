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Posted 12 сентября 2021, 01:22

Published 12 сентября 2021, 01:22

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Когда закончатся ливни, накрывшие половину Приморья?

12 сентября 2021, 01:22
Сюжет
Погода
В воскресенье, 12 сентября, север и запад Приморского края попали под осадки разной интенсивности. Где-то дожди закончатся во второй половине дня, а в некоторых местах они продолжатся до следующего дня.

Сильнее всего осадки оказались на северо-востоке края, в Тернейском округе. По данным портала Яндекс.Погода, в местном посёлке Светлая дожди будут идти весь день 12 сентября и прекратятся только в ночь на понедельник, 13 сентября.

Такой прогноз подтверждает и Gismeteo, дополняя картину другой печальной деталью - ближе к ночи поднимется ветер скоростью до 25 метров в секунду.

Схожая ситуация наблюдается на всём севере региона. Осадки разной интенсивности охватили Красноармейский и Пожарский районы, а также Дальнегорский округ. Впрочем, в последнем прогноз чуть лучше - там дожди закончатся уже к вечеру 12 воскресенья.

Жители Арсеньева Лесозаводска и Спасска-Дальнего тоже смогут перевести дух ближе к вечеру, когда осадки в этих городах и их окрестностях подойдут к концу. Юго-восток и юг региона дожди обойдут стороной.

Ранее «Восток-Медиа» писало о внезапном выпадении града в приморском селе.

#Новости#Общество#Погода
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