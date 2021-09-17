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Posted 17 сентября 2021, 06:23

Published 17 сентября 2021, 06:23

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Бархатный сезон под угрозой: ливни обрушатся на Приморье — подробный прогноз

17 сентября 2021, 06:23
Сюжет
Погода
Очень серьёзное ухудшение погоды ожидается в Приморском крае на следующей неделе. 21 и 22 сентбря на регион обрушатся интенсивные дожди.

Приморцев ждут хорошие солнечные выходные, судя по прогнозу на 18 и 19 сентября. А вот новая неделя готовит не самые приятные сюрпризы. По информации «Примпогоды», в понедельник, 20 сентября, синоптической ситуацией по краю будет руководить антициклон — большую часть дня. Однако ожидается, что регион накроет облачность фронтальных разделов китайского циклона, небольшие осадки пойдут ближе к вечеру. При этом столбики термометров покажут +18… +25 градусов.

А вот затем Приморский край окажется под влиянием фронтальных разделов.

«В ночь 21 сентября небольшой и умеренный дождь пройдет в основном на юге Приморья. А уже днём во вторник зона осадков растянется по другим территориям. В южной половине края дожди станут интенсивнее. Во вторник и среду, 21 и 22 сентября, В Приморье повсеместно ожидается дождь, во многих районах сильный», — предупреждают специалисты, добавляя, что наиболее сильной непогода будет на юго-востоке и востоке края.

Помимо дождей (местами сильных) поднимется ветер до 15 — 20 метров в секунду, на южном побережье — до 25 метров в секунду. Похолодает на 1-4 градуса. Вероятен подъём уровня воды в реках, не исключены подтопления. В бухтах южного побережья могут образоваться накат и прибойная волна.

В столице региона 20 сентября осадков быть не должно. А вот уже 21 сентября избежать дождя владивостокцам не получится. Кроме того, поднимется юго-восточный ветер, порывы будут достигать 20-25 метров в секунду.

«В среду, 22 сентября, в столице ДФО сохранится дождливая погода, ночью возможен сильный дождь. Ветер постепенно начнет ослабевать. Температурный фон существенно меняться не будет: ночью +15… +18, днем +18… +21 градус», — предупредили синоптики.

Ранее «Восток-Медиа» уже предупреждало о том, что на предстоящей неделе ожидается суровый погодный удар.

#Новости#Общество#Погода#Дождь#Солнце
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