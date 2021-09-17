Бархатный сезон под угрозой: ливни обрушатся на Приморье — подробный прогноз

«В ночь 21 сентября небольшой и умеренный дождь пройдет в основном на юге Приморья. А уже днём во вторник зона осадков растянется по другим территориям. В южной половине края дожди станут интенсивнее. Во вторник и среду, 21 и 22 сентября, В Приморье повсеместно ожидается дождь, во многих районах сильный», — предупреждают специалисты, добавляя, что наиболее сильной непогода будет на юго-востоке и востоке края.