Семьям с тройняшками в Хабаровском крае положена солидная выплата

Как пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края, улучшить жилищные условия семья с тройняшками может по-разному: купить жилье или поучаствовать в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Кроме того, семья — для получения выплаты — должна прожить в Хабаровском крае не менее пяти лет до рождения детей и не иметь в собственности жилья площадью более 18 кв. м. на одного человека.