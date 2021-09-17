Семьям с тройняшками в Хабаровском крае положена солидная выплата

Posted 17 сентября 2021, 04:08
Published 17 сентября 2021, 04:08
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Столь солидная выплата была предусмотрена по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева. И уже две семьи, в которых родились тройни, ее получили. Причем одно семейство уже купило новую квартиру, а второе как раз в процессе.
Мама тройни Татьяна Бершадская рассказала, что целенаправленно искала квартиру недалеко от центра и чтобы в шаговой доступности были детский сад, школа, поликлиника, детские площадки. Выплата в семь миллионов очень помогла в приобретении жилья мечты. На днях семья переезжает.
Как пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края, улучшить жилищные условия семья с тройняшками может по-разному: купить жилье или поучаствовать в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Кроме того, семья — для получения выплаты — должна прожить в Хабаровском крае не менее пяти лет до рождения детей и не иметь в собственности жилья площадью более 18 кв. м. на одного человека.
Оформление выплаты простое и не требует беготни по кабинетам. Обратиться за нею можно в течение года после рождения детей.