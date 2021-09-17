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Posted 17 сентября 2021, 04:08

Published 17 сентября 2021, 04:08

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Семьям с тройняшками в Хабаровском крае положена солидная выплата

Семьям с тройняшками в Хабаровском крае положена солидная выплата

17 сентября 2021, 04:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Хабаровском крае отныне семьи, в которых родились тройняшки (или четверо и больше детей), могут получить новую выплату — до семи миллионов рублей. Деньги целенаправленно должны пойти на улучшение жилищных условий семьи.

Столь солидная выплата была предусмотрена по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярева. И уже две семьи, в которых родились тройни, ее получили. Причем одно семейство уже купило новую квартиру, а второе как раз в процессе.

Мама тройни Татьяна Бершадская рассказала, что целенаправленно искала квартиру недалеко от центра и чтобы в шаговой доступности были детский сад, школа, поликлиника, детские площадки. Выплата в семь миллионов очень помогла в приобретении жилья мечты. На днях семья переезжает.

Как пояснили в пресс-службе правительства Хабаровского края, улучшить жилищные условия семья с тройняшками может по-разному: купить жилье или поучаствовать в долевом строительстве многоквартирного жилого дома. Кроме того, семья — для получения выплаты — должна прожить в Хабаровском крае не менее пяти лет до рождения детей и не иметь в собственности жилья площадью более 18 кв. м. на одного человека.

Оформление выплаты простое и не требует беготни по кабинетам. Обратиться за нею можно в течение года после рождения детей.

#Новости#Хабаровский край#Общество#Многодетные семьи#Социальная защита
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