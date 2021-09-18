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Posted 18 сентября 2021, 12:56

Published 18 сентября 2021, 12:56

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Появилось видео, как голосует Путин — замечена интересная деталь

18 сентября 2021, 12:56
Сюжет
Госдума
Президент России Владимир Путин впервые проголосовал дистанционно, в сети опубликовано видео этого процесса. Пользователи соцсетей уже обратили внимание на одну интересную деталь.

В России с 17 по 19 сентября проходят трёхдневные выборы в Госдуму (Приморье также выбирает депутатов Законодательного собрания региона). Свой голос в первый день голосования, 17 сентября, отдал и глава государства — на этот раз онлайн. На канале «Кремлевский пул РИА» уже обнародовали видеозапись процесса голосования Владимира Владимировича: он подходит к столу, садится в кресло, делает несколько нажатий по клавиатуре и мышке — готово.

«Спасибо, ваш голос учтён!», — гласит надпись на мониторе.

Даже в таком коротком видео пользователи соцсетей умудрились обратить внимание на то, что на часах отражена неверная дата, а именно — 10 сентября. Кремль отреагировал очень быстро, поэтому пользователи соцсетей могут быть спокойны: никакого подвоха нет и быть не может.

Дело в том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин просто не пользуется датой на часах, поэтому не следит за ее правильностью.

«Он на неё не смотрит», — заявил Песков.

#Новости#Общество#Россия#Госдума#Путин#Власть
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