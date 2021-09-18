Появилось видео, как голосует Путин — замечена интересная деталь

В России с 17 по 19 сентября проходят трёхдневные выборы в Госдуму (Приморье также выбирает депутатов Законодательного собрания региона). Свой голос в первый день голосования, 17 сентября, отдал и глава государства — на этот раз онлайн. На канале «Кремлевский пул РИА» уже обнародовали видеозапись процесса голосования Владимира Владимировича: он подходит к столу, садится в кресло, делает несколько нажатий по клавиатуре и мышке — готово.