Появилось видео, как голосует Путин — замечена интересная деталь

Posted 18 сентября 2021, 12:56
Published 18 сентября 2021, 12:56
Modified 17 февраля, 19:08
Updated 17 февраля, 19:08
В России с 17 по 19 сентября проходят трёхдневные выборы в Госдуму (Приморье также выбирает депутатов Законодательного собрания региона). Свой голос в первый день голосования, 17 сентября, отдал и глава государства — на этот раз онлайн. На канале «Кремлевский пул РИА» уже обнародовали видеозапись процесса голосования Владимира Владимировича: он подходит к столу, садится в кресло, делает несколько нажатий по клавиатуре и мышке — готово.
«Спасибо, ваш голос учтён!», — гласит надпись на мониторе.
Даже в таком коротком видео пользователи соцсетей умудрились обратить внимание на то, что на часах отражена неверная дата, а именно — 10 сентября. Кремль отреагировал очень быстро, поэтому пользователи соцсетей могут быть спокойны: никакого подвоха нет и быть не может.
Дело в том, что, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Путин просто не пользуется датой на часах, поэтому не следит за ее правильностью.
«Он на неё не смотрит», — заявил Песков.