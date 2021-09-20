Приморцам рассказали, где ожидается наиболее жёсткий удар стихии – прогноз по районам

В связи с надвигающейся непогодой спасатели объявили экстренное предупреждение. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона, отдыхающим на берегу моря, переместиться в безопасное место. Купаться, кататься на сапах и выходить в акваторию на катерах во время непогоды – очень опасно. Не рекомендуется выходить на охоту, рыбалку и вообще выезжать за пределы населённых пунктов.