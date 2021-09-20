Приморцам рассказали, где ожидается наиболее жёсткий удар стихии – прогноз по районам

Posted 20 сентября 2021, 10:46
Published 20 сентября 2021, 10:46
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
По прогнозам синоптиков, стихия накроет практически весь край. Вместе с тем, отдельным территориям достанется особенно сильно.
Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, ожидается, что наиболее интенсивные осадки обрушатся на Находку, Дальнегорск, Большой Камень и ЗАТО Фокино. Также очень сильные дожди пройдут в Хасанском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Тернейском районах.
Достанется и Владивостоку – однако наибольшую опасность дальневосточной столице принесут не столько дожди, сколько очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду.
Также повышенная ветровая нагрузка прогнозируется в Большом Камне и Шкотовском муниципальном районе, а также в Находке, Артёме, ЗАТО Фокино, Партизанском, Лазовском, Кавалеровском и Надеждинском муниципальных районах.
В связи с надвигающейся непогодой спасатели объявили экстренное предупреждение. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона, отдыхающим на берегу моря, переместиться в безопасное место. Купаться, кататься на сапах и выходить в акваторию на катерах во время непогоды – очень опасно. Не рекомендуется выходить на охоту, рыбалку и вообще выезжать за пределы населённых пунктов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по прогнозам синоптиков, количество осадков может достигнуть 50 мм за 12 часов и менее. В крае объявлено штормовое предупреждение.