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Posted 20 сентября 2021, 10:46

Published 20 сентября 2021, 10:46

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Приморцам рассказали, где ожидается наиболее жёсткий удар стихии – прогноз по районам

20 сентября 2021, 10:46
Предстоящей ночью на Приморье обрушится циклон с дождём, грозами и штормовым ветром.

По прогнозам синоптиков, стихия накроет практически весь край. Вместе с тем, отдельным территориям достанется особенно сильно.

Как рассказали «Восток-Медиа» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю, ожидается, что наиболее интенсивные осадки обрушатся на Находку, Дальнегорск, Большой Камень и ЗАТО Фокино. Также очень сильные дожди пройдут в Хасанском, Лазовском, Ольгинском, Кавалеровском и Тернейском районах.

Достанется и Владивостоку – однако наибольшую опасность дальневосточной столице принесут не столько дожди, сколько очень сильный ветер, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду.

Также повышенная ветровая нагрузка прогнозируется в Большом Камне и Шкотовском муниципальном районе, а также в Находке, Артёме, ЗАТО Фокино, Партизанском, Лазовском, Кавалеровском и Надеждинском муниципальных районах.

В связи с надвигающейся непогодой спасатели объявили экстренное предупреждение. Сотрудники МЧС просят жителей и гостей региона, отдыхающим на берегу моря, переместиться в безопасное место. Купаться, кататься на сапах и выходить в акваторию на катерах во время непогоды – очень опасно. Не рекомендуется выходить на охоту, рыбалку и вообще выезжать за пределы населённых пунктов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что, по прогнозам синоптиков, количество осадков может достигнуть 50 мм за 12 часов и менее. В крае объявлено штормовое предупреждение.

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