Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Posted 21 сентября 2021, 13:41
Published 21 сентября 2021, 13:41
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
На момент публикации без электроснабжения остаются десятки домов в разных районах города, в том числе и в центре дальневосточной столицы: на улицах Суханова, Прапорщика Комарова, Океанском проспекте.
Как рассказали «Восток-Медиа» горожане, нет света в ряде домов на Партизанском проспекте и проспекте Острякова, а также в районе Первой Речки, на улице Снеговой, проспекте Красного Знамени и других.
Авария на сетях произошла около 23 часов. В настоящее время специалисты ДРСК ведут восстановительные работы.
Обратившиеся в редакцию «Восток-Медиа» местные жители связывают произошедшее со штормовым ветром, который обрушился на Владивосток во вторник в результате удара мощной стихии. По их словам, ветер был такой силы, что от его порывов дрожали окна в квартирах.
Обновлено в 23:42. Как сообщили «Восток-Медиа» горожане, последствия аварии были оперативно устранены, в домах появился свет.