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Posted 21 сентября 2021, 13:41

Published 21 сентября 2021, 13:41

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

21 сентября 2021, 13:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии на электросетях вечером во вторник, 21 сентября.

На момент публикации без электроснабжения остаются десятки домов в разных районах города, в том числе и в центре дальневосточной столицы: на улицах Суханова, Прапорщика Комарова, Океанском проспекте.

Как рассказали «Восток-Медиа» горожане, нет света в ряде домов на Партизанском проспекте и проспекте Острякова, а также в районе Первой Речки, на улице Снеговой, проспекте Красного Знамени и других.

Авария на сетях произошла около 23 часов. В настоящее время специалисты ДРСК ведут восстановительные работы.

Обратившиеся в редакцию «Восток-Медиа» местные жители связывают произошедшее со штормовым ветром, который обрушился на Владивосток во вторник в результате удара мощной стихии. По их словам, ветер был такой силы, что от его порывов дрожали окна в квартирах.

Обновлено в 23:42. Как сообщили «Восток-Медиа» горожане, последствия аварии были оперативно устранены, в домах появился свет.

#Новости#Происшествие
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