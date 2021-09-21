Тысячи жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Обратившиеся в редакцию «Восток-Медиа» местные жители связывают произошедшее со штормовым ветром, который обрушился на Владивосток во вторник в результате удара мощной стихии. По их словам, ветер был такой силы, что от его порывов дрожали окна в квартирах.