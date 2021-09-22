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Posted 22 сентября 2021, 03:27

Published 22 сентября 2021, 03:27

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Озвучены последствия удара стихии по Приморскому краю 21 сентября

Озвучены последствия удара стихии по Приморскому краю 21 сентября

22 сентября 2021, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Ливень
За период 21–22 сентября в Приморье выпало от 50 до 80 миллиметров осадков и ветер, равный по силе штормовому. Некоторые жители региона особенно сильно ощутили удар стихии, как пишет ТАСС со ссылкой на Примгидромет.

Опасная отметка в 50 миллиметров осадков за день была превышена в разных точках региона — Барабаше, Преображении, Тернее. Во Владивостоке и вовсе выпало 57 мм осадков.

Самые сильные дожди фиксировались в Находке и Партизанске, где количество выпавших осадков достигло 80 миллиметров.

Скорость ветра тоже вышла далеко за пределы нормы — на юге Приморского края скорость порывов составляла 23 метра в секунду, а местами этот показатель достигал 25 метров в секунду. Как отмечает ТАСС, это соответствует сильному шторму.

Несмотря на свою серьёзность, непогода не нанесла значительного вреда региону.

«Дожди не вызвали перебоев в транспортном сообщении, переливов на дорогах и подтоплений населенных пунктов не зафиксировано», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы властей Приморья.

Одним из немногих повреждений инфраструктуры, выявленных во время ливня, стала авария на подстанции «Загородная». Из-за неполадки порядка 100 жилых домов во Владивостоке оказались без света, однако питание было восстановлено уже через пару часов после выхода оборудования из строя.

Ранее «Восток-Медиа» писало, какая часть Приморья попадёт под удар циклона во второй половине недели.

#Новости#Общество#Ливень
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