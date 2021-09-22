Озвучены последствия удара стихии по Приморскому краю 21 сентября

Одним из немногих повреждений инфраструктуры, выявленных во время ливня, стала авария на подстанции «Загородная». Из-за неполадки порядка 100 жилых домов во Владивостоке оказались без света, однако питание было восстановлено уже через пару часов после выхода оборудования из строя.