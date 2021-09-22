Озвучены последствия удара стихии по Приморскому краю 21 сентября

Posted 22 сентября 2021, 03:27
Published 22 сентября 2021, 03:27
Modified 17 февраля, 19:15
Updated 17 февраля, 19:15
Опасная отметка в 50 миллиметров осадков за день была превышена в разных точках региона — Барабаше, Преображении, Тернее. Во Владивостоке и вовсе выпало 57 мм осадков.
Самые сильные дожди фиксировались в Находке и Партизанске, где количество выпавших осадков достигло 80 миллиметров.
Скорость ветра тоже вышла далеко за пределы нормы — на юге Приморского края скорость порывов составляла 23 метра в секунду, а местами этот показатель достигал 25 метров в секунду. Как отмечает ТАСС, это соответствует сильному шторму.
Несмотря на свою серьёзность, непогода не нанесла значительного вреда региону.
«Дожди не вызвали перебоев в транспортном сообщении, переливов на дорогах и подтоплений населенных пунктов не зафиксировано», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы властей Приморья.
Одним из немногих повреждений инфраструктуры, выявленных во время ливня, стала авария на подстанции «Загородная». Из-за неполадки порядка 100 жилых домов во Владивостоке оказались без света, однако питание было восстановлено уже через пару часов после выхода оборудования из строя.
Ранее «Восток-Медиа» писало, какая часть Приморья попадёт под удар циклона во второй половине недели.