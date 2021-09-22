«Перевели на дистанционку»: появились данные о затопленной школе во Владивостоке

«Школа вошла в список объектов, где будет проведен ремонт за дополнительные средства. Контакт уже заключён. Подрядчик выйдет на объект в ближайшее время и начнет работ с одного крыла и отремонтирует всю кровлю школы», — отмечают специалисты мэрии.