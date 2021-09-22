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Posted 22 сентября 2021, 01:37

Published 22 сентября 2021, 01:37

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

«Перевели на дистанционку»: появились данные о затопленной школе во Владивостоке

«Перевели на дистанционку»: появились данные о затопленной школе во Владивостоке

22 сентября 2021, 01:37
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Из-за сильных ливней, которые обрушились на Владивосток, в местной школе № 83 протекла крыша. В итоге несколько важных помещений в учебном заведении оказались подтоплены.

Как рассказали в администрации Владивостока, сейчас в школе идёт активная уборка воды и просушка всех помещений, которые оказались наполнены влагой. Без тщательной просушки пока нельзя подавать электроэнергию в помещения школы.

«Школа вошла в список объектов, где будет проведен ремонт за дополнительные средства. Контакт уже заключён. Подрядчик выйдет на объект в ближайшее время и начнет работ с одного крыла и отремонтирует всю кровлю школы», — отмечают специалисты мэрии.

Кроме того, за три месяца в проблемной школе должны отремонтировать всю крышу — работы захватят все четыре школьных блока. Общая площадь работ, по предварительным расчётам, составит почти 4,5 тысячи квадратных метров.

Также известно, что прокуратура организовала проверку по факту протекания кровли здания школы. Школьники переведены пока на дистанционное обучение.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что из-за обрушившегося на Владивосток дождя со штормовым ветром до 24 сентября введён режим повышенной готовности — все службы жизнеобеспечения переведены на круглосуточный режим работы.

#Новости#Общество#Владивосток
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