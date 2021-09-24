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Posted 24 сентября 2021, 11:08

Published 24 сентября 2021, 11:08

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«В Уссурийск ни ногой»: стройная красотка у подъезда напугала приморцев

«В Уссурийск ни ногой»: стройная красотка у подъезда напугала приморцев

24 сентября 2021, 11:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Большой амурский полоз напугал приморцев возле подъезда жилого дома в Уссурийске.

Видео с рептилией было размещено на странице популярного блога pogoda_25_region в социальной сети Instagram.

Сообщается, что съёмки были сделаны практически в центре города.

Обсуждая происходящее, пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни не увидели во встрече со змеёй ничего экстремального. Люди утверждали, что змея просто готовится к зиме и ищет убежище, и такая рептилия не только не опасна для человека, но и даже полезна, поскольку ловит мышей. Другие же были уверены, что хотя полоз и не ядовит, он всё равно может укусить и поэтому представляет угрозу, особенно для детей, которые могут захотеть погладить змею.

«Полоз не ядовит, не обижайте его, люди. Он тоже не просто так создан жить на земле»;

«Не ядовит, но укус заживает долго. Да и деток пугает»;

«Ну что за отношение. Живая, никого не трогает, ползёт по своим делам. Красавица! А народ дикий, биологией не увлекается»;

«У меня на даче уже не один такой живёт. Специально не трогаю его»;

«Завораживающая грация. Но убежать охота»;

«В Уссурийск ни ногой»;

«Когда вашего ребёнка цапнет, посмотрим, как защищать змейку будете. Укус безвреден с точки зрения отсутствия яда, ну а на зубах неизвестно, какая зараза у неё, так как неизвестно, что она и где ела»;

«Очень хороший полоз: полезный, не бросается, убегает, но с мышами борется отлично, почти, как кот», – написали приморцы в комментариях.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители региона довольно часто встречают змей на городских улицах: так, в середине августа страх на граждан навела змея, ползавшая по парковке возле популярного места отдыха.

#Новости#Общество
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