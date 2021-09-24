«В Уссурийск ни ногой»: стройная красотка у подъезда напугала приморцев

Обсуждая происходящее, пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Одни не увидели во встрече со змеёй ничего экстремального. Люди утверждали, что змея просто готовится к зиме и ищет убежище, и такая рептилия не только не опасна для человека, но и даже полезна, поскольку ловит мышей. Другие же были уверены, что хотя полоз и не ядовит, он всё равно может укусить и поэтому представляет угрозу, особенно для детей, которые могут захотеть погладить змею.