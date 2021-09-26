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Posted 26 сентября 2021, 00:38

Published 26 сентября 2021, 00:38

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

Полиция прибыла к месту аварии с «15-тонным» грузовиком во Владивостоке

Полиция прибыла к месту аварии с «15-тонным» грузовиком во Владивостоке

26 сентября 2021, 00:38
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Соцсети
Неизвестный водитель грузовика попал в аварию на улице Гоголя во Владивостоке. Прицеп тягача перекрыл большую часть дороги дороги, на место происшествия прибыли полицейские.

Фотографии с места событий появились в паблике dps_controlnews. Как видно на снимках, прицеп жёлтого тягача почти полностью перекрыл дорогу, оставив свободной лишь одну полосу.

Корпус автомобиля получил незначительные повреждения, а вот городской среде пришлось хуже. От столкновения с тягачом пострадал столб, который теперь стоит под углом.

Инцидент на одной из главных улиц города привлёк внимание полицейских - на снимке видны сотрудники ДПС, разговаривающие с водителем тягача.

Причина аварии не сообщается, но пользователи соцсетей высказали свои предположения на этот счёт.

  • «По мокрому потащило. Тягач 9 тонн, прицеп 6 тонн - скользит «будь здоров»;
  • «Понаставят столбов где попало, большегрузу негде догнать легковушку»;
  • «Забыл надеть дождевую резину, формулист?».

Ранее «Восток-Медиа» писало о другой серьёзной аварией с грузовиком в Приморье. Тогда столкновение тяжеловесов привело к настоящему транспортному коллапсу.

#Новости#Общество#Соцсети#ДТП
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