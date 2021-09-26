Полиция прибыла к месту аварии с «15-тонным» грузовиком во Владивостоке

Posted 26 сентября 2021, 00:38
Published 26 сентября 2021, 00:38
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
Фотографии с места событий появились в паблике dps_controlnews. Как видно на снимках, прицеп жёлтого тягача почти полностью перекрыл дорогу, оставив свободной лишь одну полосу.
Корпус автомобиля получил незначительные повреждения, а вот городской среде пришлось хуже. От столкновения с тягачом пострадал столб, который теперь стоит под углом.
Инцидент на одной из главных улиц города привлёк внимание полицейских - на снимке видны сотрудники ДПС, разговаривающие с водителем тягача.
Причина аварии не сообщается, но пользователи соцсетей высказали свои предположения на этот счёт.
Ранее «Восток-Медиа» писало о другой серьёзной аварией с грузовиком в Приморье. Тогда столкновение тяжеловесов привело к настоящему транспортному коллапсу.