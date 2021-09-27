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Posted 27 сентября 2021, 10:10

Published 27 сентября 2021, 10:10

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

«Что вы творите?»: чуркинских «не петухов» захейтили в Приморье

«Что вы творите?»: чуркинских «не петухов» захейтили в Приморье

27 сентября 2021, 10:10
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Во Владивостоке неизвестные испортили полюбившуюся горожанам достопримечательность – изображение голубой сороки в районе остановки «Радиоприбор» в Первомайском районе.

В социальных сетях появились фото настенного рисунка с «апгрейдом». Судя по всему, кому-то не понравилась подпись, сделанная под изображением птицы. Неизвестные взяли баллончик с чёрной краской и закрасили слова «голубая сорока», написав вместо этого «сойка – не петух».

Случившееся вызвало волну возмущения у горожан. Так, подписчики Instagram-паблика vdk_news, где были размещены снимки, обрушили на вандалов народный гнев.

«Ну вот, что и требовалось доказать. Что нашим ни делай, как город ни украшай – исход будет один»;

«Долго продержалась, думал, быстрее испортят. Аж поверил, что ничего с рисунком не случится»;

«А потом эти люди будут ныть, что всё плохо и красоты нет»;

«Люди-вандалы, что вы творите?»;

«Какие бестолковые! Наш город преобразился, но нет: есть те, кому нужно всё испортить»;

«Найти! Отштрафовать и заставить убрать», – возмущаются приморцы в комментариях.

Напомним, настенное изображение двух сорок появилось у дороги, ведущей с мыса Чуркин на Золотой мост, летом текущего года. Рисунки птиц, которые сделал сахалинский художник Герман Алкидный, сразу полюбились многим горожанам.

#Новости#Общество
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