«Что вы творите?»: чуркинских «не петухов» захейтили в Приморье

Posted 27 сентября 2021, 10:10
Published 27 сентября 2021, 10:10
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
В социальных сетях появились фото настенного рисунка с «апгрейдом». Судя по всему, кому-то не понравилась подпись, сделанная под изображением птицы. Неизвестные взяли баллончик с чёрной краской и закрасили слова «голубая сорока», написав вместо этого «сойка – не петух».
Случившееся вызвало волну возмущения у горожан. Так, подписчики Instagram-паблика vdk_news, где были размещены снимки, обрушили на вандалов народный гнев.
«Ну вот, что и требовалось доказать. Что нашим ни делай, как город ни украшай – исход будет один»;
«Долго продержалась, думал, быстрее испортят. Аж поверил, что ничего с рисунком не случится»;
«А потом эти люди будут ныть, что всё плохо и красоты нет»;
«Люди-вандалы, что вы творите?»;
«Какие бестолковые! Наш город преобразился, но нет: есть те, кому нужно всё испортить»;
«Найти! Отштрафовать и заставить убрать», – возмущаются приморцы в комментариях.
Напомним, настенное изображение двух сорок появилось у дороги, ведущей с мыса Чуркин на Золотой мост, летом текущего года. Рисунки птиц, которые сделал сахалинский художник Герман Алкидный, сразу полюбились многим горожанам.