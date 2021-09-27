«Что вы творите?»: чуркинских «не петухов» захейтили в Приморье

В социальных сетях появились фото настенного рисунка с «апгрейдом». Судя по всему, кому-то не понравилась подпись, сделанная под изображением птицы. Неизвестные взяли баллончик с чёрной краской и закрасили слова «голубая сорока», написав вместо этого «сойка – не петух».