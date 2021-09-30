«Большие чёрные пакеты»: во Владивостоке выкинули золото на мусорку

Обращение горожанки появилось в инстаграм-паблике vdk_anonimno. Как рассказала девушка, серьги разных видов и кольцо скорее всего оказались в «чёрных больших мешках», которые отправились на помойку возле дома на Русской, 94. При переезде, по её словам, и разборе вещей драгоценности могли выпасть.