«Большие чёрные пакеты»: во Владивостоке выкинули золото на мусорку

Posted 29 сентября 2021, 23:13
Published 29 сентября 2021, 23:13
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Обращение горожанки появилось в инстаграм-паблике vdk_anonimno. Как рассказала девушка, серьги разных видов и кольцо скорее всего оказались в «чёрных больших мешках», которые отправились на помойку возле дома на Русской, 94. При переезде, по её словам, и разборе вещей драгоценности могли выпасть.
«Скорее всего на Холмистой [полигон переработки мусора] всё», — высказал паблик гипотезу о местонахождении утраченных украшений.
Гражданка надеется, что кто-то обнаружит украшения, перебирая мусор. Кольцо и большие серьги человек в таком случае может оставить себе, а вот серьги-гвоздики бывший владелец драгоценностей хотела бы получить обратно.
Пользователи соцсетей отнеслись к обращению гражданки по-разному — кто-то не понял сути запроса, а кто-то в открытую посмеялся над просьбой.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало другую историю с потерянными украшениями в Приморье.