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Posted 29 сентября 2021, 23:13

Published 29 сентября 2021, 23:13

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

«Большие чёрные пакеты»: во Владивостоке выкинули золото на мусорку

«Большие чёрные пакеты»: во Владивостоке выкинули золото на мусорку

29 сентября 2021, 23:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Соцсети
Жительница Владивостока сообщила о беде — вместе с мусором девушка выбросила украшения с драгоценными камнями. Хотя гражданка попросила пользователей соцсетей в случае обнаружения вернуть ей ценные вещи, комментаторы цинично отнеслись к такой просьбе.

Обращение горожанки появилось в инстаграм-паблике vdk_anonimno. Как рассказала девушка, серьги разных видов и кольцо скорее всего оказались в «чёрных больших мешках», которые отправились на помойку возле дома на Русской, 94. При переезде, по её словам, и разборе вещей драгоценности могли выпасть.

«Скорее всего на Холмистой [полигон переработки мусора] всё», — высказал паблик гипотезу о местонахождении утраченных украшений.

Гражданка надеется, что кто-то обнаружит украшения, перебирая мусор. Кольцо и большие серьги человек в таком случае может оставить себе, а вот серьги-гвоздики бывший владелец драгоценностей хотела бы получить обратно.

Пользователи соцсетей отнеслись к обращению гражданки по-разному — кто-то не понял сути запроса, а кто-то в открытую посмеялся над просьбой.

  • «А кто его, простите, перебирать должен?»;
  • «Что к чему, не пойму»;
  • «Ты сама веришь в то, что написала?».

Ранее «Восток-Медиа» публиковало другую историю с потерянными украшениями в Приморье.

#Новости#Общество#Соцсети
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