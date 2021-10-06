«Абсолютный максимум»: температурный рекорд побит во Владивостоке

Специалисты отметили, что средняя температура воздуха в сентябре оказалась выше средних многолетних значений на 1-3 градуса, а третья декада месяца и вовсе была экстремально тёплой – на 3-5 градусов выше многолетних значений на большей части края. Так, сентябрьскими ночами столбики термометров поднимались до +18ºС, днём воздух раскалялся до +28ºС.