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Posted 6 октября 2021, 11:27

Published 6 октября 2021, 11:27

Modified 17 февраля, 19:11

Updated 17 февраля, 19:11

«Абсолютный максимум»: температурный рекорд побит во Владивостоке

«Абсолютный максимум»: температурный рекорд побит во Владивостоке

6 октября 2021, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Приморье прошедший сентябрь оказался теплее обычного, а во Владивостоке в середине месяца даже был установлен новый температурный рекорд.

К такому выводу пришли синоптики «Примпогоды», проанализировав климат в первом месяце осени-2021.

Специалисты отметили, что средняя температура воздуха в сентябре оказалась выше средних многолетних значений на 1-3 градуса, а третья декада месяца и вовсе была экстремально тёплой – на 3-5 градусов выше многолетних значений на большей части края. Так, сентябрьскими ночами столбики термометров поднимались до +18ºС, днём воздух раскалялся до +28ºС.

Во Владивостоке 18 сентября был установлен новый температурный рекорд на эту дату: +25,1ºС, что является абсолютным максимумом. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2008 году – +24,7ºС.

В целом синоптики напомнили, что во Владивостоке в текущем году, начиная с февраля, температурный фон превышает средние многолетние значения на 1,2-3,1ºС, а в июле отклонение достигло небывалых значений в 4 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в предстоящее воскресенье, 10 октября, Приморье готовится принять на себя новый удар стихии – в крае ожидаются дождь, сильный юго-восточный ветер и грозы.

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