Пьяный пенсионер устроил в приморском городе массовое ДТП и подрался с полицейским

Сюжет ДТП

Пенсионер из Находки в состоянии опьянения врезался в 9 автомобилей и попытался скрыться от полиции. Сотрудники ГИБДД смогли поймать нарушителя, но просто так сдаваться мужчина не собирался. Об этом сообщают в управлении МВД по Приморью.

Мужчина 68-ми лет врезался в 9 автомобилей во дворе одного из жилых домов на Находкинском проспекте, находясь за рулём Toyota Rav-4. По-видимому, он пытался вырулить из двора, но из-за алкогольного опьянения манёвр не удался. Столкновения с машинами приводили к срабатыванию сигнализации, на звук которой выходили владельцы транспорта. Группа жильцов пыталась остановить нарушителя, но сделать этого не удалось, и приморец уехал. Впрочем, долго скрываться он не смог — машину с виновником полицейские обнаружили возле улицы Дальняя, где пьяный пенсионер находился после столкновения с забором. При доставке в отделение водитель матерился и ударил одного из полицейских, сопровождавших его в отделение. Такое поведение было учтено во время составления протоколов, которых было выписано сразу несколько. Отвечать мужчине пришлось за оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде и за невыполнение требований полицейских при задержании. «Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством», — отметили в краевом управлении МВД. Ранее «Восток-Медиа» писало о пенсионере-нарушителе, устроившем ДТП с 3 автомобилями.