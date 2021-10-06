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Posted 6 октября 2021, 08:22

Published 6 октября 2021, 08:22

Modified 18 февраля, 06:55

Updated 18 февраля, 06:55

Пьяный пенсионер устроил в приморском городе массовое ДТП и подрался с полицейским

6 октября 2021, 08:22
Сюжет
ДТП
Пенсионер из Находки в состоянии опьянения врезался в 9 автомобилей и попытался скрыться от полиции. Сотрудники ГИБДД смогли поймать нарушителя, но просто так сдаваться мужчина не собирался. Об этом сообщают в управлении МВД по Приморью.

Мужчина 68-ми лет врезался в 9 автомобилей во дворе одного из жилых домов на Находкинском проспекте, находясь за рулём Toyota Rav-4. По-видимому, он пытался вырулить из двора, но из-за алкогольного опьянения манёвр не удался.

Столкновения с машинами приводили к срабатыванию сигнализации, на звук которой выходили владельцы транспорта. Группа жильцов пыталась остановить нарушителя, но сделать этого не удалось, и приморец уехал.

Впрочем, долго скрываться он не смог — машину с виновником полицейские обнаружили возле улицы Дальняя, где пьяный пенсионер находился после столкновения с забором.

При доставке в отделение водитель матерился и ударил одного из полицейских, сопровождавших его в отделение. Такое поведение было учтено во время составления протоколов, которых было выписано сразу несколько.

Отвечать мужчине пришлось за оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде и за невыполнение требований полицейских при задержании.

«Решением суда жителю Находки назначено наказание в виде административного ареста сроком на трое суток, а также лишение права управления транспортным средством», — отметили в краевом управлении МВД.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пенсионере-нарушителе, устроившем ДТП с 3 автомобилями.

#Новости#Общество#Видео#ДТП
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