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Posted 8 октября 2021, 04:16

Published 8 октября 2021, 04:16

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Камчатским студентам расскажут о возможностях профессионального развития в туризме

8 октября 2021, 04:16
Студентов, преподавателей, ученых и предпринимателей Камчатки приглашают принять участие в первом международном студенческом конгрессе «Туризм будущего — будущее туризма».

Мероприятие, организатором которого выступают Ростуризм, Минобрнауки России, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и «Мастера гостеприимства», пройдет 21 и 22 октября в онлайн-формате.

Это первый масштабный онлайн-конгресс, который предполагает участие всей страны. К участию приглашены камчатские студенты, преподаватели и все, кто заинтересован и работает в туристской отрасли. Конгресс пройдет под эгидой Федерального агентства по туризму и соберет более ста спикеров со всего мира. Темы для обсуждения планируются разнообразные: от агротуризма до цифровой трансформации. В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средних специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. В рамках конгресса будут обсуждаться будущее отрасли: какими будут туристы нового поколения, как трансформируется государственная политика в сфере гостеприимства, как реализуется стратегия устойчивого развития экономики в этой сфере. Студентам расскажут, какие есть возможности для профессионального развития в туризме, как начать работать и зарабатывать в туризме. Участники узнают о перспективах космического туризма, о том, что такое цифровая трансформация туриндустрии, как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.

Ожидается, что в работе конгресса примут участие более 10000 студентов из более чем 100 вузов и средних специальных учебных заведений России и СНГ.

Задача глобального мероприятия — популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен ко Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.

Кроме того, в ходе конгресса пройдут награждение победителей конкурса предложений студентов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ-2021».

Напомним, в преддверии Всемирного дня туризма в Камчатском выставочно-туристическом центре представители региональной индустрии гостеприимства подвели предварительные итоги летнего сезона и обсудили насущные вопросы отрасли. Участники отметили, что туризм должен быть экологически безопасным.

Камчатский край привлекает туристов, прежде всего, тем, что природа здесь сохранилась в естественном, практически первозданном состоянии. Уникальность пейзажов и ландшафтов, огромное количество интересных природных объектов, разнообразие флоры и фауны, делают полуостров на самом востоке России одним из самых перспективных уголков планеты для экологического туризма.

#Новости#Общество#Камчатский край#Камчатка#Индустрия туризма
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