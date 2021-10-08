Камчатским студентам расскажут о возможностях профессионального развития в туризме

Posted 8 октября 2021, 04:16
Published 8 октября 2021, 04:16
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Мероприятие, организатором которого выступают Ростуризм, Минобрнауки России, Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ) и «Мастера гостеприимства», пройдет 21 и 22 октября в онлайн-формате.
Это первый масштабный онлайн-конгресс, который предполагает участие всей страны. К участию приглашены камчатские студенты, преподаватели и все, кто заинтересован и работает в туристской отрасли. Конгресс пройдет под эгидой Федерального агентства по туризму и соберет более ста спикеров со всего мира. Темы для обсуждения планируются разнообразные: от агротуризма до цифровой трансформации. В качестве спикеров конгресса выступят лидеры мировой и российской туриндустрии, послы государств, представители Минобрнауки России, Ростуризма, Росмолодежи, Русского географического общества, профессиональных объединений, ведущих высших и средних специальных заведений России, а также студенты, магистранты и аспиранты.
Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. В рамках конгресса будут обсуждаться будущее отрасли: какими будут туристы нового поколения, как трансформируется государственная политика в сфере гостеприимства, как реализуется стратегия устойчивого развития экономики в этой сфере. Студентам расскажут, какие есть возможности для профессионального развития в туризме, как начать работать и зарабатывать в туризме. Участники узнают о перспективах космического туризма, о том, что такое цифровая трансформация туриндустрии, как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.
Ожидается, что в работе конгресса примут участие более 10000 студентов из более чем 100 вузов и средних специальных учебных заведений России и СНГ.
Задача глобального мероприятия — популяризация и повышение престижа профессий туризма. Конгресс приурочен ко Всемирному дню туризма и направлен на воспитание туристов нового поколения, знающих отечественную и мировую культуру и историю, бережно относящихся к природному наследию и ведущих активный и здоровый образ жизни.
Кроме того, в ходе конгресса пройдут награждение победителей конкурса предложений студентов в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», а также встреча с финалистами Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» и с участниками экспедиции Русского географического общества «РоссиЯ-2021».
Напомним, в преддверии Всемирного дня туризма в Камчатском выставочно-туристическом центре представители региональной индустрии гостеприимства подвели предварительные итоги летнего сезона и обсудили насущные вопросы отрасли. Участники отметили, что туризм должен быть экологически безопасным.
Камчатский край привлекает туристов, прежде всего, тем, что природа здесь сохранилась в естественном, практически первозданном состоянии. Уникальность пейзажов и ландшафтов, огромное количество интересных природных объектов, разнообразие флоры и фауны, делают полуостров на самом востоке России одним из самых перспективных уголков планеты для экологического туризма.