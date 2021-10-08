Камчатским студентам расскажут о возможностях профессионального развития в туризме

Конгресс станет уникальной онлайн-платформой для профессионального диалога студентов и ведущих экспертов в области туризма России и мира. В рамках конгресса будут обсуждаться будущее отрасли: какими будут туристы нового поколения, как трансформируется государственная политика в сфере гостеприимства, как реализуется стратегия устойчивого развития экономики в этой сфере. Студентам расскажут, какие есть возможности для профессионального развития в туризме, как начать работать и зарабатывать в туризме. Участники узнают о перспективах космического туризма, о том, что такое цифровая трансформация туриндустрии, как развиваются технологии управления гостеприимством и многое другое.