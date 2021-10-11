Из -7 в +21: Приморье ждут погодные «качели»

Posted 11 октября 2021, 06:06
Published 11 октября 2021, 06:06
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Холоднее всего окажется ночь на 12 октября, когда столбики термометров на большей части региона не выйдут за рамки 0… -7 градусов. На южном побережье региона в это время будет чуть теплее — примерно +4… +9 градусов.
Днём в регионе ожидается значительное потепление, осадков не будет. Воздух может прогреться до +15… +21 градуса — «почти летних температур», как считают синоптики.
Схожая с регионом в целом погода будет во Владивостоке.
«Температура в ночные часы понизится до +6… +8 градусов, днем воздух прогреется до +15…+18», — отметили в Примпогоде.
Осадков в городе не ожидается.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало предупреждение главы Примгидромета Бориса Кубая о сильном похолодании, которое ожидает Приморье во 2-й половине октября. В регионе может похолодать до -10 градусов, не исключено выпадение снега в некоторых районах региона.