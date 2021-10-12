Минздрав Приморья назвал главный фактор смертности от COVID-19

Posted 12 октября 2021, 06:03
Published 12 октября 2021, 06:03
Modified 17 февраля, 19:12
Updated 17 февраля, 19:12
Представители регионального минздрава отмечают, что наблюдается рост заболеваемости среди молодых и среднего возраста приморцев — от 18 до 59 лет. Однако госпитализируют по-прежнему чаще всего лиц пожилого возраста — сейчас это 60% от числа всех граждан, лежащих с ковидом в больницах.
«Неблагоприятные исходы также чаще всего встречаются среди лиц старше 60 лет. При этом среди вакцинированных нет ни одного случая летального исхода», — отмечают врачи.
Также на ход болезни влияют другие отягчающие обстоятельства — это онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, лишний вес и гипертония.
Кроме того, у пожилых выше риски осложнений после перенесенной болезни — тромбы, высыпания на коже, кишечные расстройства.
«И задача здравоохранения сегодня — убедить пациентов, что вакцинация никогда не даст таких осложнений, как перенесенная болезнь», — подчеркнул главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.
Отметим, что с 1 июля для приморцев, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и имеют хронические заболевания, введен особый режим диспансеризации.
«Летальность от новой коронавирусной инфекции напрямую связана с возрастом. Чем старше пациент, тем выше у него риск неблагоприятного исхода при заболевании COVID-19. Поэтому пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь», — заявила начальник отдела Минздрава Евгения Шутка.
Также специалисты порекомендовали не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу при симптомах коронавируса.