Минздрав Приморья назвал главный фактор смертности от COVID-19

Представители регионального минздрава отмечают, что наблюдается рост заболеваемости среди молодых и среднего возраста приморцев — от 18 до 59 лет. Однако госпитализируют по-прежнему чаще всего лиц пожилого возраста — сейчас это 60% от числа всех граждан, лежащих с ковидом в больницах.