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Posted 12 октября 2021, 06:03

Published 12 октября 2021, 06:03

Modified 17 февраля, 19:12

Updated 17 февраля, 19:12

Минздрав Приморья назвал главный фактор смертности от COVID-19

Минздрав Приморья назвал главный фактор смертности от COVID-19

12 октября 2021, 06:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Приморские медики отмечают, что грядёт очередная, уже четвёртая, волна коронавирусной инфекции. В связи с этим гражданам рекомендуют сделать прививку от опасного заболевания. Особенно это касается пожилых людей, которые переносят ковид тяжелее всех.

Представители регионального минздрава отмечают, что наблюдается рост заболеваемости среди молодых и среднего возраста приморцев — от 18 до 59 лет. Однако госпитализируют по-прежнему чаще всего лиц пожилого возраста — сейчас это 60% от числа всех граждан, лежащих с ковидом в больницах.

«Неблагоприятные исходы также чаще всего встречаются среди лиц старше 60 лет. При этом среди вакцинированных нет ни одного случая летального исхода», — отмечают врачи.

Также на ход болезни влияют другие отягчающие обстоятельства — это онкология, сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательной системы, лишний вес и гипертония.

Кроме того, у пожилых выше риски осложнений после перенесенной болезни — тромбы, высыпания на коже, кишечные расстройства.

«И задача здравоохранения сегодня — убедить пациентов, что вакцинация никогда не даст таких осложнений, как перенесенная болезнь», — подчеркнул главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык.

Отметим, что с 1 июля для приморцев, которые перенесли коронавирус в тяжелой форме и имеют хронические заболевания, введен особый режим диспансеризации.

«Летальность от новой коронавирусной инфекции напрямую связана с возрастом. Чем старше пациент, тем выше у него риск неблагоприятного исхода при заболевании COVID-19. Поэтому пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь», — заявила начальник отдела Минздрава Евгения Шутка.

Также специалисты порекомендовали не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачу при симптомах коронавируса.

#Новости#Общество#COVID-19
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