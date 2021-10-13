«Ситуация изменится»: приморские синоптики дали подробный прогноз на четверг

А уже в четверг, 14 октября, погода в Приморье начнёт портиться: регион накроет облачность фронтальных разделов циклона, который переместится на Хабаровский край. Ночью обойдётся без существенных осадков, на большей части края будет достаточно тепло: +3...+8°С, на юге +9...+14°С. Лишь на востоке и северо-востоке региона под влиянием уходящего гребня антициклона сохранятся минусовые температуры: -1...-5°С. В дневные часы по краю местами прольются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах поднимется ветер до 12-14 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +13...+19°С.