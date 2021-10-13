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Posted 13 октября 2021, 12:09

Published 13 октября 2021, 12:09

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

«Ситуация изменится»: приморские синоптики дали подробный прогноз на четверг

13 октября 2021, 12:09
Тёплая и ясная погода, так порадовавшая жителей Приморья в первой половине текущей недели, покидает регион.

Если днём в среду, 13 октября, во Владивостоке ещё припекало солнце, то уже ближе к вечеру в дальневосточной столице похолодало, и задул свежий ветер.

Как рассказали синоптики «Примпогоды», причиной изменений стало то, что гребень антициклона, обеспечивающий в крае тёплую и сухую погоду, сместился на Японское море.

А уже в четверг, 14 октября, погода в Приморье начнёт портиться: регион накроет облачность фронтальных разделов циклона, который переместится на Хабаровский край. Ночью обойдётся без существенных осадков, на большей части края будет достаточно тепло: +3...+8°С, на юге +9...+14°С. Лишь на востоке и северо-востоке региона под влиянием уходящего гребня антициклона сохранятся минусовые температуры: -1...-5°С. В дневные часы по краю местами прольются небольшие и умеренные дожди, в отдельных районах поднимется ветер до 12-14 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +13...+19°С.

Во Владивостоке в четверг, 14 октября, днём также возможен небольшой дождь. Будет дуть южный, юго-западный ветер порывами до 14 метров в секунду. Ночь будет достаточно комфортной – до +12...+14°С, днём по сравнению со средой похолодает на 2-3 градуса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что настоящие холода и сильный ветер придут в Приморье на выходных.

#Новости#Общество
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