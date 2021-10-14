Десятки тысяч приморцев получили сертификат на материнский капитал по-новому

Напомним, в 2021 году на первенца, рождённого с 2020 года, выплачивается порядка 483 900 рублей. На 2-го можно получить ещё примерно 155 600 рублей, а если на 1-го ребёнка выплата произведена не была, то сумма составит 639 400 рублей.