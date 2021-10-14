Десятки тысяч приморцев получили сертификат на материнский капитал по-новому

Posted 14 октября 2021, 06:11
Published 14 октября 2021, 06:11
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
После рождения ребёнка электронный сертификат на материнский капитал госслужащие составляют сами. Готовый документ затем отправляют в личный кабинет матери ребёнка на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуги.
От граждан требуется завершить процедуру — зарегистрироваться на одной из платформ и подтвердить учётную запись в филиале ПФР или МФЦ.
Впрочем, услуга доступна не всем. Гражданам, которые усыновили ребёнка, придётся лично подавать заявление даже для получения 1-й выплаты по маткапиталу.
Также нужно оформлять заявление для получения маткапитала на 2-го и последующего ребёнка, причём абсолютно всем родителям.
Напомним, в 2021 году на первенца, рождённого с 2020 года, выплачивается порядка 483 900 рублей. На 2-го можно получить ещё примерно 155 600 рублей, а если на 1-го ребёнка выплата произведена не была, то сумма составит 639 400 рублей.
Президент РФ Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать маткапитал с учётом реальной инфляции, которая оказалась выше прогнозируемой.
Введение нового способа получения сертификата на материнский капитал произошло в регионе в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.