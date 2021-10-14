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Posted 14 октября 2021, 06:11

Published 14 октября 2021, 06:11

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Десятки тысяч приморцев получили сертификат на материнский капитал по-новому

Десятки тысяч приморцев получили сертификат на материнский капитал по-новому

14 октября 2021, 06:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Уже 24 000 приморских семей оформили сертификат на материнский капитал по новой схеме — без визита в отделение Пенсионного фонда России (ПФР). Для использования этой услуги родителям требуется принадлежать к определённой категории.

После рождения ребёнка электронный сертификат на материнский капитал госслужащие составляют сами. Готовый документ затем отправляют в личный кабинет матери ребёнка на сайте Пенсионного фонда или на портале Госуслуги.

От граждан требуется завершить процедуру — зарегистрироваться на одной из платформ и подтвердить учётную запись в филиале ПФР или МФЦ.

Впрочем, услуга доступна не всем. Гражданам, которые усыновили ребёнка, придётся лично подавать заявление даже для получения 1-й выплаты по маткапиталу.

Также нужно оформлять заявление для получения маткапитала на 2-го и последующего ребёнка, причём абсолютно всем родителям.

Напомним, в 2021 году на первенца, рождённого с 2020 года, выплачивается порядка 483 900 рублей. На 2-го можно получить ещё примерно 155 600 рублей, а если на 1-го ребёнка выплата произведена не была, то сумма составит 639 400 рублей.

Президент РФ Владимир Путин предложил в 2022 году проиндексировать маткапитал с учётом реальной инфляции, которая оказалась выше прогнозируемой.

Введение нового способа получения сертификата на материнский капитал произошло в регионе в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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#Новости#Общество#Материнский капитал
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