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Posted 15 октября 2021, 12:57

Published 15 октября 2021, 12:57

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

«Мама, это колибри»: удивительное создание запечатлели в Приморье

15 октября 2021, 12:57
В Приморье маленький мальчик снял на видео бражника – крупную бабочку с размахом крыльев в несколько сантиметров.

Судя по его словам за кадром, малыш впервые в жизни встретил это удивительное создание и, как и многие люди, перепутал бражника с миниатюрной птичкой колибри.

«Мама, представляешь, мы колибри нашли! Самую настоящую птичку колибри! Мы нашли колибри!», – повторял ребёнок.

Видео, снятое пользователем Instagram @li.ta.ly было опубликовано в блоге pogoda_25_region.

Отметим, что бражников действительно часто принимают за колибри, поскольку эти бабочки очень похожи на маленьких птиц. Они так же зависают над цветком в воздухе и сосут нектар с помощью хоботка, при этом бражники так часто делают взмахи крыльями, что видно только тело бабочки и облако тумана вокруг него.

Свое название бражники получили из-за того, что часто слетаются на запах бродящего вина, кваса или переспелых фруктов.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Приморья довольно часто встречают бражников в лесу или саду и нередко принимают эту бабочку за колибри, которая в наших краях не обитает.

#Новости#Наука и технологии
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