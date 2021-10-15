«Мама, это колибри»: удивительное создание запечатлели в Приморье

Posted 15 октября 2021, 12:57
Published 15 октября 2021, 12:57
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Судя по его словам за кадром, малыш впервые в жизни встретил это удивительное создание и, как и многие люди, перепутал бражника с миниатюрной птичкой колибри.
«Мама, представляешь, мы колибри нашли! Самую настоящую птичку колибри! Мы нашли колибри!», – повторял ребёнок.
Видео, снятое пользователем Instagram @li.ta.ly было опубликовано в блоге pogoda_25_region.
Отметим, что бражников действительно часто принимают за колибри, поскольку эти бабочки очень похожи на маленьких птиц. Они так же зависают над цветком в воздухе и сосут нектар с помощью хоботка, при этом бражники так часто делают взмахи крыльями, что видно только тело бабочки и облако тумана вокруг него.
Свое название бражники получили из-за того, что часто слетаются на запах бродящего вина, кваса или переспелых фруктов.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что жители Приморья довольно часто встречают бражников в лесу или саду и нередко принимают эту бабочку за колибри, которая в наших краях не обитает.