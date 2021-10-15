«Мама, это колибри»: удивительное создание запечатлели в Приморье

Отметим, что бражников действительно часто принимают за колибри, поскольку эти бабочки очень похожи на маленьких птиц. Они так же зависают над цветком в воздухе и сосут нектар с помощью хоботка, при этом бражники так часто делают взмахи крыльями, что видно только тело бабочки и облако тумана вокруг него.