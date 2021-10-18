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Posted 18 октября 2021, 11:11

Published 18 октября 2021, 11:11

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Билет – 4150 рублей: новые авиарейсы запущены из Владивостока

18 октября 2021, 11:11
Новые авиарейсы в дальневосточные города запущены из Владивостока. Теперь приморцам стали доступны полёты в «столицу БАМа» – город Тынду в Амурской области. Стоимость перелёта составляет 8 000 рублей.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Тынды, полёты проходят на воздушном судне L-410 с посадкой в Хабаровске. Данный борт рассчитан на 17 пассажиров. Рейсы осуществляет авиакомпания «СиЛА». Сообщается, что такие перелёты стали возможны благодаря получению субсидий из федерального бюджета.

Накануне из Тынды во Владивосток уже отправились восемь человек.

Полёты по маршруту Тында–Хабаровск–Владивосток будут осуществляться каждую пятницу, обратный рейс будет производиться по субботам.

Стала известна и стоимость авиабилетов для желающих отправиться в путешествие на легкомоторном самолёте.

Так, билет в одну сторону из Тынды до Хабаровска обойдётся в 6 100 руб. Желающие полететь на L-410 из Хабаровска во Владивосток заплатят 4 150 руб. Стоимость перелёта из «столицы БАМа» до дальневосточной столицы составит 8 000 рублей.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с октября из Международного аэропорта Владивосток открываются прямые рейсы в Советскую Гавань. Их будет выполнять авиакомпания «Аврора» вместе с «Хабаровскими авиалиниями» на самолётах Ан-24. Перелёты будут происходить два раза в неделю.

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