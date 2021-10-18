Билет – 4150 рублей: новые авиарейсы запущены из Владивостока

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что с октября из Международного аэропорта Владивосток открываются прямые рейсы в Советскую Гавань. Их будет выполнять авиакомпания «Аврора» вместе с «Хабаровскими авиалиниями» на самолётах Ан-24. Перелёты будут происходить два раза в неделю.