Позорный поступок прославил мужчин на пол-Владивостока

Posted 18 октября 2021, 09:51
Published 18 октября 2021, 09:51
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как двое довольно молодых мужчин забирают стоящие на асфальте горшки с высаженными в них цветами и быстрым шагом уходят прочь.
По мнению местных жителей, хризантемы были попросту украдены.
«Вчера вечером на Океанском проспекте, 46 двое мужчин решили тайком своровать хризантемы. Ребята подошли к цветам, стоящим у подъезда, подумали и забрали их вместе с горшками», – рассказали горожане.
Чтобы предать позорный поступок огласке, местные жители решили отправить видео с места событий в социальные сети – оно было опубликовано в Instagram-паблике dps.control.
Пользователи социальных сетей по-разному отреагировали на случившееся. Одни призывали «понять и простить» парней, другие же были возмущены и обрушили на «любителей прекрасного» народный гнев и даже проклятия.
«Вот смотришь на таких... потеряли всё мужское… крысы»;
«Когда мы были студентами, тоже лазили по садам, рвали цветы на экзамены. Раньше как-то не продавали цветы, да и где у студента деньги на цветы»;
«Ворьё, пусть руки отсохнут. Я тоже покупаю цветы и высаживаю много лет возле подъезда для красоты, но каждый год ворьё срывает их и выкапывает голубую гортензию. Гады»;
«Ну вообще-то если выставили на улицу – значит, отдают тому, кто заберёт. Многие выставляют, если жалко выбросить»;
«Сработали чётко, дерзко, нагло и уверенно – сразу видно, что профи», – написали приморцы в комментариях.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что во Владивостоке на видео попала кража букета с цветами. В одном из магазинов на Постышева в салон зашли двое молодых людей, которые долго отвлекали продавца разговорами о ценах на цветы и покупке. После этого один из парней незаметно унёс небольшой букет.