Тай, принимай! - Возобновляется авиасообщение Владивостока с Пхукетом

Posted 20 октября 2021, 03:09
Published 20 октября 2021, 03:09
Modified 18 февраля, 06:30
Updated 18 февраля, 06:30
В зимнем расписании аэропорта Владивосток возобновляется прямой рейс по маршруту Владивосток - Пхукет. Пресс-служба аэропорта сообщает, что рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Первый борт Airbus A320 neo отвезёт туристов 15 ноября.
Полёт туда-обратно, по данным официального сайта перевозчика авиакомпании S7 Airlines, обойдётся более чем в два прожиточных минимума для трудоспособного населения Приморского края - и это самый дешёвый вариант.
На выбор предлагаются три тарифа: от базового без багажа до более комфортного с возможностью выбора места, бортового меню и полного возврата денег в случае необходимости. Уточним, что билеты на первый рейс - почти в полтора раза дороже, чем на следующие.
Как информирует Генконсульство РФ в г. Пхукете, приказом губернатора провинции Пхукет от 11 октября № 6245/2564 упрощены правила въезда для иностранцев.
Путёвкой на море для взрослых граждан РФ станет сертификат вакцинации от нового коронавируса двумя дозами «Спутника V» (ГамКовидВак). От детей до 6 лет ничего не потребуют. Подросткам надо привиться одной дозой препарата Pfizer - т.е. не раньше, чем в России будет выдано разрешение на его применение. Да и в принципе в нашей стране несовершеннолетних от коронавируса пока не иммунизируют.
Альтернатива прививке - справка о том, что вы переболели COVID-19 в течение трёх месяцев до даты въезда в Таиланд; отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действителен 7 дней).
Прямое авиасообщение с Пхукетом также откроется из Москвы, Иркутска и Новосибирска.