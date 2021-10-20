vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 20 октября 2021, 03:09

Published 20 октября 2021, 03:09

Modified 18 февраля, 06:30

Updated 18 февраля, 06:30

Тай, принимай! - Возобновляется авиасообщение Владивостока с Пхукетом

20 октября 2021, 03:09
Сюжет
Море
Прямые авиарейсы из Приморья в Таиланд возобновляются 15 ноября. Чтобы отдохнуть на "райских берегах", российским туристам придётся прилично раскошелиться и привиться «Спутником V».

В зимнем расписании аэропорта Владивосток возобновляется прямой рейс по маршруту Владивосток - Пхукет. Пресс-служба аэропорта сообщает, что рейсы будут выполняться раз в неделю по понедельникам. Первый борт Airbus A320 neo отвезёт туристов 15 ноября.

Полёт туда-обратно, по данным официального сайта перевозчика авиакомпании S7 Airlines, обойдётся более чем в два прожиточных минимума для трудоспособного населения Приморского края - и это самый дешёвый вариант.

На выбор предлагаются три тарифа: от базового без багажа до более комфортного с возможностью выбора места, бортового меню и полного возврата денег в случае необходимости. Уточним, что билеты на первый рейс - почти в полтора раза дороже, чем на следующие.

Как информирует Генконсульство РФ в г. Пхукете, приказом губернатора провинции Пхукет от 11 октября № 6245/2564 упрощены правила въезда для иностранцев.

Путёвкой на море для взрослых граждан РФ станет сертификат вакцинации от нового коронавируса двумя дозами «Спутника V» (ГамКовидВак). От детей до 6 лет ничего не потребуют. Подросткам надо привиться одной дозой препарата Pfizer - т.е. не раньше, чем в России будет выдано разрешение на его применение. Да и в принципе в нашей стране несовершеннолетних от коронавируса пока не иммунизируют.

Альтернатива прививке - справка о том, что вы переболели COVID-19 в течение трёх месяцев до даты въезда в Таиланд; отрицательный ПЦР-тест на коронавирус (действителен 7 дней).

Прямое авиасообщение с Пхукетом также откроется из Москвы, Иркутска и Новосибирска.

#Новости#Море#Самолет#Билеты#В мире#Отпуск#Таиланд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика