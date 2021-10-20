Тай, принимай! - Возобновляется авиасообщение Владивостока с Пхукетом

Путёвкой на море для взрослых граждан РФ станет сертификат вакцинации от нового коронавируса двумя дозами «Спутника V» (ГамКовидВак). От детей до 6 лет ничего не потребуют. Подросткам надо привиться одной дозой препарата Pfizer - т.е. не раньше, чем в России будет выдано разрешение на его применение. Да и в принципе в нашей стране несовершеннолетних от коронавируса пока не иммунизируют.