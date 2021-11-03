«Очень страшно»: взрывы и автоматные очереди напугали жителей Владивостока

Власти Владивостока поспешили успокоить взволнованных горожан. Как сообщается на официальной странице администрации краевого центра в социальной сети Instagram, выстрелы и взрывы, доносящиеся с территории парка Минного городка, – всего лишь репетиция запланированного на 4 ноября мероприятия, посвященного Дню народного единства, и повода для беспокойства нет.