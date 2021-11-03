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Posted 3 ноября 2021, 10:30

Published 3 ноября 2021, 10:30

Modified 17 февраля, 19:10

Updated 17 февраля, 19:10

«Очень страшно»: взрывы и автоматные очереди напугали жителей Владивостока

3 ноября 2021, 10:30
Взрывы и автоматные очереди напугали жителей Владивостока вечером в среду, 3 ноября.

Как сообщают в социальных сетях горожане, громкие звуки доносились из парка Минного городка.

«В парке Минного городка были взрывы и стрельба на протяжении 15 минут. Есть какая-то информация, что это было? Было очень страшно», – рассказали подписчики популярного Instagram-паблика blog_vladivostok.

Власти Владивостока поспешили успокоить взволнованных горожан. Как сообщается на официальной странице администрации краевого центра в социальной сети Instagram, выстрелы и взрывы, доносящиеся с территории парка Минного городка, – всего лишь репетиция запланированного на 4 ноября мероприятия, посвященного Дню народного единства, и повода для беспокойства нет.

«Тихоокеанский флот совместно с волонтерским центром военно-тактических игр организуют 4 ноября выставку современной военной техники, стрелковых комплексов, средств бронезащиты и экипировки нового поколения. В ходе мероприятия пройдут показательные выступления морской пехоты», – рассказали в пресс-службе мэрии.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2021 году День народного единства выпал на нерабочую неделю, объявленную президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах страны. ⠀

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