«Очень страшно»: взрывы и автоматные очереди напугали жителей Владивостока

Posted 3 ноября 2021, 10:30
Published 3 ноября 2021, 10:30
Modified 17 февраля, 19:10
Updated 17 февраля, 19:10
Как сообщают в социальных сетях горожане, громкие звуки доносились из парка Минного городка.
«В парке Минного городка были взрывы и стрельба на протяжении 15 минут. Есть какая-то информация, что это было? Было очень страшно», – рассказали подписчики популярного Instagram-паблика blog_vladivostok.
Власти Владивостока поспешили успокоить взволнованных горожан. Как сообщается на официальной странице администрации краевого центра в социальной сети Instagram, выстрелы и взрывы, доносящиеся с территории парка Минного городка, – всего лишь репетиция запланированного на 4 ноября мероприятия, посвященного Дню народного единства, и повода для беспокойства нет.
«Тихоокеанский флот совместно с волонтерским центром военно-тактических игр организуют 4 ноября выставку современной военной техники, стрелковых комплексов, средств бронезащиты и экипировки нового поколения. В ходе мероприятия пройдут показательные выступления морской пехоты», – рассказали в пресс-службе мэрии.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что в 2021 году День народного единства выпал на нерабочую неделю, объявленную президентом России Владимиром Путиным в целях борьбы со сложной эпидемиологической обстановкой в регионах страны. ⠀