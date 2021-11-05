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Posted 5 ноября 2021, 13:11

Published 5 ноября 2021, 13:11

Modified 18 февраля, 06:52

Updated 18 февраля, 06:52

Картина дня в Приморье: ужесточение антиковидных мер, удар стихии и щенок в беде

Картина дня в Приморье: ужесточение антиковидных мер, удар стихии и щенок в беде

5 ноября 2021, 13:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Самые важные и заметные события пятницы, 5 ноября — в обзоре «Восток-Медиа»

К парикмахеру — по QR-коду

Территориальное управление Роспортребнадзора в Приморье озвучило предложение ужесточить с 8 ноября действие системы QR-кодов. С понедельника руководитель ведомства предложила пропускать по специальным документам людей в учреждения, которые предлагают услуги населению. В их числе — гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны.

Удар стихии

Во Владивостоке ожидают приход серьёзной непогоды. Синоптики «Примгидромета» уточнили, что на дальневосточную столицу стихия обрушится 8 и 9 ноября. В администрации города уточнили, что дождь ожидается 8 ноября — к вечеру интенсивность осадков увеличится и достигнет 20-40 мм за 12 и менее часов. Также будет сильный ветер — около 17-22 м/с, к вечеру усилится до 25-30 м/с, порывы достигнут 32 м/с.

Застрявший щенок

В Уссурийске спасли щенка, который застрял между гаражами. По словам автора видео, маленькое животное, скорее всего, кто-то выкинул — собачка не выглядела бездомной и явно была породистой. Рассказ о беде привлёк внимание неравнодушных горожан — они извлекли щенка из плена, и уже пристроили в хорошие руки.

#Новости#Общество
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