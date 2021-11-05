Картина дня в Приморье: ужесточение антиковидных мер, удар стихии и щенок в беде

Во Владивостоке ожидают приход серьёзной непогоды. Синоптики «Примгидромета» уточнили, что на дальневосточную столицу стихия обрушится 8 и 9 ноября. В администрации города уточнили, что дождь ожидается 8 ноября — к вечеру интенсивность осадков увеличится и достигнет 20-40 мм за 12 и менее часов. Также будет сильный ветер — около 17-22 м/с, к вечеру усилится до 25-30 м/с, порывы достигнут 32 м/с.