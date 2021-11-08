Кожемяко попросил ускорить реконструкцию детской поликлиники в Дальнегорске

Posted 8 ноября 2021, 03:27
Published 8 ноября 2021, 03:27
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Глава Приморья побывал с рабочим визитом в муниципалитете. В ходе инспекции строительства медучреждения, которое должны были сдать ещё в октябре, выяснилось, что его готовность составляет 73%. В здании нет дверей, перекрытий.
Представитель подрядчика заверил губернатора, что на объекте трудятся 20 человек. Но где именно, затруднился ответить.
«Вероятно, на крыше или в подвале», — предположил строитель. Он пообещал, что поликлиника будет сдана в этом году.
«Объект важный, поскольку касается здоровья детей. Если вы не справитесь в указанные сроки, вас внесут в реестр недобросовестных поставщиков», — в свою очередь пообещал губернатор и поручил главе Дальнегорска Александру Теребилову помочь найти компанию-субподрядчика.
Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко поручил отремонтировать инфекционное отделение Кавалеровской районной больницы. В Кавалерово он побывал в среду, 3 ноября. Одним из первых мест, которое посетил глава региона, стал местный пункт вакцинации от COVID-19, располагающийся в центральной районной больнице. Она включает восемь стационарных отделений, в каждом из них ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь пациентам. Общий объем прикрепленного населения — более 23 тысяч человек.
В настоящее время в рамках программы модернизации первичного звена учреждений здравоохранения здесь ведется капитальный ремонт поликлиники за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость работ — 34,7 миллиона рублей. Готовность составляет 65%. Губернатор отметил, что необходимо выделить средства также на благоустройство прилегающей территории.
«Постараемся найти средства в бюджете, чтобы произвести ремонт инфекционного отделения. Нужно преобразить палаты, обновить инженерные сети, полы, наружные стены. По итогам поездки будут даны соответствующие поручения. Надеюсь, министерство здравоохранения отреагирует на них, а мы, со своей стороны, поможем в выделении всех необходимых средств», — заявил Олег Кожемяко.
Напомним, в Приморье реализуется государственная программа края за «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.