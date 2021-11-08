Кожемяко попросил ускорить реконструкцию детской поликлиники в Дальнегорске

Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко поручил отремонтировать инфекционное отделение Кавалеровской районной больницы. В Кавалерово он побывал в среду, 3 ноября. Одним из первых мест, которое посетил глава региона, стал местный пункт вакцинации от COVID-19, располагающийся в центральной районной больнице. Она включает восемь стационарных отделений, в каждом из них ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь пациентам. Общий объем прикрепленного населения — более 23 тысяч человек.