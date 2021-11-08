vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября 2021, 03:27

Published 8 ноября 2021, 03:27

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

Кожемяко попросил ускорить реконструкцию детской поликлиники в Дальнегорске

Кожемяко попросил ускорить реконструкцию детской поликлиники в Дальнегорске

8 ноября 2021, 03:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Больница
Губернатор Приморья Олег Кожемяко поручил ускорить реконструкцию детской поликлиники в Дальнегорске.

Глава Приморья побывал с рабочим визитом в муниципалитете. В ходе инспекции строительства медучреждения, которое должны были сдать ещё в октябре, выяснилось, что его готовность составляет 73%. В здании нет дверей, перекрытий.

Представитель подрядчика заверил губернатора, что на объекте трудятся 20 человек. Но где именно, затруднился ответить.

«Вероятно, на крыше или в подвале», — предположил строитель. Он пообещал, что поликлиника будет сдана в этом году.

«Объект важный, поскольку касается здоровья детей. Если вы не справитесь в указанные сроки, вас внесут в реестр недобросовестных поставщиков», — в свою очередь пообещал губернатор и поручил главе Дальнегорска Александру Теребилову помочь найти компанию-субподрядчика.

Ранее сообщалось, что Олег Кожемяко поручил отремонтировать инфекционное отделение Кавалеровской районной больницы. В Кавалерово он побывал в среду, 3 ноября. Одним из первых мест, которое посетил глава региона, стал местный пункт вакцинации от COVID-19, располагающийся в центральной районной больнице. Она включает восемь стационарных отделений, в каждом из них ежедневно оказывают всю необходимую медицинскую помощь пациентам. Общий объем прикрепленного населения — более 23 тысяч человек.

В настоящее время в рамках программы модернизации первичного звена учреждений здравоохранения здесь ведется капитальный ремонт поликлиники за счет средств федерального бюджета. Общая стоимость работ — 34,7 миллиона рублей. Готовность составляет 65%. Губернатор отметил, что необходимо выделить средства также на благоустройство прилегающей территории.

«Постараемся найти средства в бюджете, чтобы произвести ремонт инфекционного отделения. Нужно преобразить палаты, обновить инженерные сети, полы, наружные стены. По итогам поездки будут даны соответствующие поручения. Надеюсь, министерство здравоохранения отреагирует на них, а мы, со своей стороны, поможем в выделении всех необходимых средств», — заявил Олег Кожемяко.

Напомним, в Приморье реализуется государственная программа края за «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

#Новости#Общество#Больница#Дальнегорск
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика