Более 800 сахалинских семей получат ключи от квартир в новостроях до конца года

Posted 9 ноября 2021, 08:01
Published 9 ноября 2021, 08:01
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Ключи от квартир в «Зелёной планете» получат более 800 семей. К настоящему моменту там уже сдали три пятиэтажки и три восьмиэтажки. Недавно застройщик получил разрешение на строительство ещё трёх девятиэтажных домов, их намерены сдать в 2023 году.
Валерий Лимаренко заявил, что сроки строительства необходимо сокращать, чтобы как можно скорее обеспечить сахалинцев качественным жильём.
– Мы готовы оказать помощь с обеспечением инженерной инфраструктурой, запуском газовой котельной. Будем прорабатывать вопрос сотрудничества с финансовым институтом развития ДОМ.РФ, чтобы часть домов в этом микрорайоне использовать под арендное жилье и для расселения сахалинцев из аварийных домов. Промедления в этом вопросе недопустимы, — сказал Валерий Лимаренко.
Многие будущие новосёлы приобрели жильё благодаря государственной программе «Дальневосточная ипотека». Среди них — и семья Игнатовых, выплату на первоначальный взнос молодая семья получила из областного бюджета.
– Стоимость жилья в этом микрорайоне не так кусается. По качеству жилья вопросов нет. Это наши первые собственные «квадраты», поэтому эмоции переполняют. Уже продумываем ремонт. Будет кухня, совмещенная с гостиной, и спальня. Детей у нас пока нет, после переезда планируем, – поделился Илья Игнатов.
За последние два года около 800 сахалинцев решили квартирный вопрос благодаря социальным выплатам для обеспечения жильем. На эти цели из областного бюджета было выделено 1,8 млрд рублей. Жилищные сертификаты еще по 190 уведомлениям планируется оплатить в ближайшие три года.
Решение жилищного вопроса — в центре внимания губернатора Валерия Лимаренко. Он поставил перед правительством региона амбициозную задачу — вводить не менее семи тысяч квартир в Сахалинской области ежегодно. Сейчас в регионе сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. В Южно-Сахалинске планируются два больших микрорайона: «Уюн» более чем на 7 тысяч квартир и «Северный городок» – на 12 тысяч квартир. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.