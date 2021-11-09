Более 800 сахалинских семей получат ключи от квартир в новостроях до конца года

Решение жилищного вопроса — в центре внимания губернатора Валерия Лимаренко. Он поставил перед правительством региона амбициозную задачу — вводить не менее семи тысяч квартир в Сахалинской области ежегодно. Сейчас в регионе сформировано 370 перспективных участков под жилищное строительство. В Южно-Сахалинске планируются два больших микрорайона: «Уюн» более чем на 7 тысяч квартир и «Северный городок» – на 12 тысяч квартир. Треть всего строящегося жилья на Сахалине и Курилах – арендное и социальное.