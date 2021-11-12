vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2021, 03:57

Published 12 ноября 2021, 03:57

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Как предложить помощь так, чтобы не обидеть, научат во Владивостоке

Как предложить помощь так, чтобы не обидеть, научат во Владивостоке

12 ноября 2021, 03:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Инвалиды
О том, каких успехов достиг Владивосток в создании доступной — в первую очередь для людей с ОВЗ — среды и как улучшить работу в этой сфере, пойдёт речь на семинарах, что пройдут в столице ДФО на следующей неделе в мэрии города.

На семинары приглашаются в первую очередь представители волонтёрских организаций. Тема беседы — «Этика общения с инвалидами». Это деликатная и непростая тема, в которой немало подводных камней и психологических нюансов. Каковы этические и психологические детали взаимодействия с инвалидами, какие негласные правила следует соблюдать в этом случае — особенно при общении с людьми, имеющими проблемы со зрением, слухом, двигательной функцией, ментальные нарушения — эксперты расскажут подробно. Кроме того, волонтёров обучат азам ситуационной помощи и проведут с ними занятия, как правильно сопровождать людей с ОВЗ, как деликатно предложить им помощь (нужно понимать, что инвалиды не абсолютно беспомощны, кроме того, многие из них хотят справляться со сложными ситуациями сами, насколько это возможно), да и в целом — научат ориентироваться в сложных ситуациях, связанных с темой людей с ОВЗ.

Для участия в семинаре необходима регистрация.

Второй день занятий — 16 ноября — будет посвящён вопросам создания доступной среды в таких общественных местах, как кафе, магазины, рестораны и так далее. Какие требования — с точки зрения обслуживания людей с ОВЗ — должна соблюдать торговля, общепит и так далее? Ответы будут даны на семинаре. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Материалы по теме
19 муниципалитетов Приморья подали заявки на "Доступную среду"Приморские депутаты намерены совершенствовать программу «Доступная среда»Приморцы получили 18 миллионов рублей на установку оборудования для инвалидов
#Новости#Общество#Инвалиды#Волонтёры#Доступная среда
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика