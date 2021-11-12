Как предложить помощь так, чтобы не обидеть, научат во Владивостоке

Posted 12 ноября 2021, 03:57
Published 12 ноября 2021, 03:57
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
На семинары приглашаются в первую очередь представители волонтёрских организаций. Тема беседы — «Этика общения с инвалидами». Это деликатная и непростая тема, в которой немало подводных камней и психологических нюансов. Каковы этические и психологические детали взаимодействия с инвалидами, какие негласные правила следует соблюдать в этом случае — особенно при общении с людьми, имеющими проблемы со зрением, слухом, двигательной функцией, ментальные нарушения — эксперты расскажут подробно. Кроме того, волонтёров обучат азам ситуационной помощи и проведут с ними занятия, как правильно сопровождать людей с ОВЗ, как деликатно предложить им помощь (нужно понимать, что инвалиды не абсолютно беспомощны, кроме того, многие из них хотят справляться со сложными ситуациями сами, насколько это возможно), да и в целом — научат ориентироваться в сложных ситуациях, связанных с темой людей с ОВЗ.
Второй день занятий — 16 ноября — будет посвящён вопросам создания доступной среды в таких общественных местах, как кафе, магазины, рестораны и так далее. Какие требования — с точки зрения обслуживания людей с ОВЗ — должна соблюдать торговля, общепит и так далее? Ответы будут даны на семинаре. Работы ведутся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.