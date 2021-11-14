Инцидент на рейсе Владивосток-Москва привлёк внимание сотрудников прокуратуры

Служащие Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заинтересовались инцидентом, произошедшим при посадке самолёта из Владивостока в Москве. По факту случившегося будет проведена проверка, как сообщают в ведомстве.

Происшествие случилось, когда самолёт заходил на посадку в аэропорту Шереметьево. Автоматика воздушного судна сообщила экипажу о выходе из строя системы управления шасси. Командир лайнера доложил об этом на землю и выполнил приземление. Происшествие никак не сказалось на посадке - самолёт благополучно сел, не получив никакого урона. Находившиеся в салоне люди тоже избежали увечий. Несмотря на это, служащие Московской межрегиональной транспортной прокуратуры решили организовать проверку. Их интересует, насколько соблюдалось законодательство о безопасности полётов «В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в ведомстве. Ранее «Восток-Медиа» писало о выполнении аварийной посадки экипажем самолёта в аэропорту Владивостока. Тогда причиной необычного приземления стала поломка части шасси.