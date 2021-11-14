Инцидент на рейсе Владивосток-Москва привлёк внимание сотрудников прокуратуры

Posted 14 ноября 2021, 08:03
Published 14 ноября 2021, 08:03
Modified 18 февраля, 06:32
Updated 18 февраля, 06:32
Происшествие случилось, когда самолёт заходил на посадку в аэропорту Шереметьево.
Автоматика воздушного судна сообщила экипажу о выходе из строя системы управления шасси. Командир лайнера доложил об этом на землю и выполнил приземление.
Происшествие никак не сказалось на посадке - самолёт благополучно сел, не получив никакого урона. Находившиеся в салоне люди тоже избежали увечий.
Несмотря на это, служащие Московской межрегиональной транспортной прокуратуры решили организовать проверку. Их интересует, насколько соблюдалось законодательство о безопасности полётов
«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о выполнении аварийной посадки экипажем самолёта в аэропорту Владивостока. Тогда причиной необычного приземления стала поломка части шасси.