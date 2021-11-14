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Posted 14 ноября 2021, 08:03

Published 14 ноября 2021, 08:03

Modified 18 февраля, 06:32

Updated 18 февраля, 06:32

Инцидент на рейсе Владивосток-Москва привлёк внимание сотрудников прокуратуры

Инцидент на рейсе Владивосток-Москва привлёк внимание сотрудников прокуратуры

14 ноября 2021, 08:03
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Служащие Московской межрегиональной транспортной прокуратуры заинтересовались инцидентом, произошедшим при посадке самолёта из Владивостока в Москве. По факту случившегося будет проведена проверка, как сообщают в ведомстве.

Происшествие случилось, когда самолёт заходил на посадку в аэропорту Шереметьево.

Автоматика воздушного судна сообщила экипажу о выходе из строя системы управления шасси. Командир лайнера доложил об этом на землю и выполнил приземление.

Происшествие никак не сказалось на посадке - самолёт благополучно сел, не получив никакого урона. Находившиеся в салоне люди тоже избежали увечий.

Несмотря на это, служащие Московской межрегиональной транспортной прокуратуры решили организовать проверку. Их интересует, насколько соблюдалось законодательство о безопасности полётов

«В случае выявления нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о выполнении аварийной посадки экипажем самолёта в аэропорту Владивостока. Тогда причиной необычного приземления стала поломка части шасси.

#Новости#Общество#Авиасообщение
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