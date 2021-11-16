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Posted 16 ноября 2021, 11:37

Published 16 ноября 2021, 11:37

Modified 17 февраля, 19:15

Updated 17 февраля, 19:15

Орали и активно двигались: «дикость» с автовокзала в Приморье попала в соцсети

16 ноября 2021, 11:37
Жители Приморья устроили настоящие словесные баталии в соцсетях из-за гусей, которых доставили в мешке на автовокзал во Владивостоке.

Проходя по территории, сердобольная девушка заметила, что под одним из прилавков лежит большой белый мешок, из которого доносятся громкие звуки гогочущих птиц. Гуси кричали и активно двигались, пытаясь выбраться из западни, но поскольку сверху на мешке был завязан крепкий узел, сделать это им не удалось.

Возмущенная происходящим девушка сняла происходящее на видео, которое впоследствии было размещено в Instagram-паблике vdk_news.

«Это ужас происходит на автовокзале. Бедные гуси в мешке катаются по всей улице и мучительно кричат. В какой мере это вообще в рамках адекватного?», – спрашивает автор поста.

Обсуждая случившееся, пользователи соцсетей разделились на два лагеря. Одни назвали происходящее «дикостью», другие же не увидели в данной ситуации ничего предосудительного.

«Дикость. Так нельзя, даже если это на мясо»;

«Зачем издеваться»;

«Люди, вы в своём уме? Это не повод для обсуждения. Вы в деревне жили? А вы в курсе, что мясо, которое вы кушаете, до этого хрюкало или на лугу паслось? И умирают животные не от старости»;

«Гусей так всегда перевозили, перевозят и будут перевозить»;

«Хорошо, что я от мяса отказалась. Я не в тех рядах, кто ест животных»;

«Бабы ревут… А вы когда колбасу едите, тоже плачете?»;

«Ой ужас, а потом ещё и сожрут», – реакция пользователей соцсетей.

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#Новости#Общество
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