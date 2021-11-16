Отстранение учителей от работы объяснили в мэрии Владивостока

Сюжет Роспотребнадзор

Активно муссируемая в соцсетях Приморского края новость о запрете вести уроки учителям без прививки официально опровергнута городскими властями. По их информации, речь идёт не о 15, а о 6 педагогах, которых не допускают к детям в рамках постановления главы регионального Роспотребнадзора.

Новость об отстранении отказавшихся от вакцинации учителей школы № 79 в пос. Трудовом — едва ли не тема номер один в родительских чатах. Бурно обсуждают это событие и под постами в соцсетях на эту тему. Мы обратились в школу и администрацию Владивостока с просьбой обрисовать ситуацию и объяснить пути решения возникшей проблемы. — В школе № 79 из 15 непривитых учителей трое находятся на больничном, трое планируют пройти вакцинацию в ближайшие дни, у пятерых рассматривается вопрос о получении медотвода, поскольку недавно находились на больничном. Отстранены от работы учителя информатики, русского и английского языков, истории, математики и физкультуры. В школе проведено замещение на обучение по сотрудникам, которые находятся на больничном или получили отстранение, — проинформировали в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы. Там уточнили, что в школах и детсадах Владивостока прививку сделали 80% сотрудников, а руководство этих образовательный организаций было извещено о такой надобности ещё в начале октября. Напомним, что изданным 11 октября постановлением главного государственного санитарного врача Приморья № 7 предписана обязательная вакцинация для работников большого спектра сфер экономики. Образование там указано «первым номером». Документ предусматривал отстранение от работы или перевод на дистант персонала, не выполнившего требования. В школе № 79, кстати, отметили, что там работает 120 педагогов, и выпадение нескольких человек из рабочего графика не критично.