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Posted 16 ноября 2021, 07:50

Published 16 ноября 2021, 07:50

Modified 17 февраля, 19:08

Updated 17 февраля, 19:08

Отстранение учителей от работы объяснили в мэрии Владивостока

Отстранение учителей от работы объяснили в мэрии Владивостока

16 ноября 2021, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Роспотребнадзор
Активно муссируемая в соцсетях Приморского края новость о запрете вести уроки учителям без прививки официально опровергнута городскими властями. По их информации, речь идёт не о 15, а о 6 педагогах, которых не допускают к детям в рамках постановления главы регионального Роспотребнадзора.

Новость об отстранении отказавшихся от вакцинации учителей школы № 79 в пос. Трудовом — едва ли не тема номер один в родительских чатах. Бурно обсуждают это событие и под постами в соцсетях на эту тему.

Мы обратились в школу и администрацию Владивостока с просьбой обрисовать ситуацию и объяснить пути решения возникшей проблемы.

— В школе № 79 из 15 непривитых учителей трое находятся на больничном, трое планируют пройти вакцинацию в ближайшие дни, у пятерых рассматривается вопрос о получении медотвода, поскольку недавно находились на больничном.

Отстранены от работы учителя информатики, русского и английского языков, истории, математики и физкультуры. В школе проведено замещение на обучение по сотрудникам, которые находятся на больничном или получили отстранение, — проинформировали в пресс-службе мэрии дальневосточной столицы.

Там уточнили, что в школах и детсадах Владивостока прививку сделали 80% сотрудников, а руководство этих образовательный организаций было извещено о такой надобности ещё в начале октября.

Напомним, что изданным 11 октября постановлением главного государственного санитарного врача Приморья № 7 предписана обязательная вакцинация для работников большого спектра сфер экономики. Образование там указано «первым номером». Документ предусматривал отстранение от работы или перевод на дистант персонала, не выполнившего требования.

В школе № 79, кстати, отметили, что там работает 120 педагогов, и выпадение нескольких человек из рабочего графика не критично.

#Новости#Общество#Вакцинация#Образование#Роспотребнадзор#Эксклюзив
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