«Ситуация изменится»: уже в четверг дожди со снегом накроют часть Приморья – прогноз

Изменится погода и в дальневосточной столице. Если ещё в среду во Владивостоке вовсю светило солнце, а небо было ясным, то уже в ночь на четверг в краевом центре пройдёт слабый дождь. Температура воздуха составит +4…+6°С. Днём существенных осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +8…+10°С.