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Posted 17 ноября 2021, 11:41

Published 17 ноября 2021, 11:41

Modified 18 февраля, 06:54

Updated 18 февраля, 06:54

«Ситуация изменится»: уже в четверг дожди со снегом накроют часть Приморья – прогноз

«Ситуация изменится»: уже в четверг дожди со снегом накроют часть Приморья – прогноз

17 ноября 2021, 11:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Тёплая, сухая и солнечная погода, радовавшая приморцев в первой половине текущей недели, продержится лишь до четверга. В этот день ситуация изменится. Местами регион накроют осадки в виде дождя и даже снега.

По информации синоптиков «Примпогоды», виной тому станут фронтальные разделы, которые из Китая переместятся на Амурскую область и вызовут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке края – со снегом.

Тем не менее, на территории региона будет относительно тепло. Ночью минимальная температура воздуха по краю составит +5...-2°С, лишь на востоке столбики термометров будут опускаться до -8°С.

День также обещает быть очень тёплым для ноября: температура воздуха будет держаться на отметках от +6 до +13°С, на северо-востоке будет холоднее – от 0 до +3°С.

Изменится погода и в дальневосточной столице. Если ещё в среду во Владивостоке вовсю светило солнце, а небо было ясным, то уже в ночь на четверг в краевом центре пройдёт слабый дождь. Температура воздуха составит +4…+6°С. Днём существенных осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +8…+10°С.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что погода в Приморье серьёзно испортится 21-22 ноября. Пока синоптики рассматривают две версии развития событий.

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