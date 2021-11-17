«Ситуация изменится»: уже в четверг дожди со снегом накроют часть Приморья – прогноз

Posted 17 ноября 2021, 11:41
Published 17 ноября 2021, 11:41
Modified 18 февраля, 06:54
Updated 18 февраля, 06:54
По информации синоптиков «Примпогоды», виной тому станут фронтальные разделы, которые из Китая переместятся на Амурскую область и вызовут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке края – со снегом.
Тем не менее, на территории региона будет относительно тепло. Ночью минимальная температура воздуха по краю составит +5...-2°С, лишь на востоке столбики термометров будут опускаться до -8°С.
День также обещает быть очень тёплым для ноября: температура воздуха будет держаться на отметках от +6 до +13°С, на северо-востоке будет холоднее – от 0 до +3°С.
Изменится погода и в дальневосточной столице. Если ещё в среду во Владивостоке вовсю светило солнце, а небо было ясным, то уже в ночь на четверг в краевом центре пройдёт слабый дождь. Температура воздуха составит +4…+6°С. Днём существенных осадков не ожидается, столбики термометров поднимутся до +8…+10°С.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что погода в Приморье серьёзно испортится 21-22 ноября. Пока синоптики рассматривают две версии развития событий.