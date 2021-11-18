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Posted 18 ноября 2021, 07:31

Published 18 ноября 2021, 07:31

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

Приморцы приехали в село на отпуск и остались там печь хлеб

Приморцы приехали в село на отпуск и остались там печь хлеб

18 ноября 2021, 07:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Валерия и Дмитрий Бондаревские с младенцем приехали в село Глуховка Приморского края на время, но решили заняться там производством хлебобулочных изделий. Расширить своё дело до полноценного цеха помогла поддержка центра Мой бизнес.

Изначально семейная пара рассчитывала остаться в Глуховке только на пару лет, которые Валерия собиралась провести в декретном отпуске по уходу за новорождённым.

Через некоторое время девушка решила заняться выпеканием хлеба — сначала для семейного потребления, потом для знакомых, а через некоторое время семья Бондаревских начала продавать свою продукцию в местных магазинах.

На этом супруги решили не останавливаться и развивать свой бизнес дальше — на вырученные деньги открыли цех площадью 100 квадратных метров. Сейчас предприятие выпускает не только хлеб на своей закваске, но и печенье, сухие завтраки, хлебцы, круассаны.

Предприниматели столкнулись с целым рядом новых проблем: регистрацией торговой марки, проведением аудирования и другими задачами.

Решить эти непростые вопросы им помогают эксперты из центра Мой бизнес. Большую часть затрат, связанных с решением этих проблем, центр также берёт на себя.

Поддержка семейной пекарни Бондаревских и других подобных предприятий осуществляется в рамках реализации краевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.

#Новости#Общество#Хлеб
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