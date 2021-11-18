Приморцы приехали в село на отпуск и остались там печь хлеб

На этом супруги решили не останавливаться и развивать свой бизнес дальше — на вырученные деньги открыли цех площадью 100 квадратных метров. Сейчас предприятие выпускает не только хлеб на своей закваске, но и печенье, сухие завтраки, хлебцы, круассаны.