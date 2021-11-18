Приморцы приехали в село на отпуск и остались там печь хлеб

Posted 18 ноября 2021, 07:31
Published 18 ноября 2021, 07:31
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Изначально семейная пара рассчитывала остаться в Глуховке только на пару лет, которые Валерия собиралась провести в декретном отпуске по уходу за новорождённым.
Через некоторое время девушка решила заняться выпеканием хлеба — сначала для семейного потребления, потом для знакомых, а через некоторое время семья Бондаревских начала продавать свою продукцию в местных магазинах.
На этом супруги решили не останавливаться и развивать свой бизнес дальше — на вырученные деньги открыли цех площадью 100 квадратных метров. Сейчас предприятие выпускает не только хлеб на своей закваске, но и печенье, сухие завтраки, хлебцы, круассаны.
Предприниматели столкнулись с целым рядом новых проблем: регистрацией торговой марки, проведением аудирования и другими задачами.
Решить эти непростые вопросы им помогают эксперты из центра Мой бизнес. Большую часть затрат, связанных с решением этих проблем, центр также берёт на себя.
Поддержка семейной пекарни Бондаревских и других подобных предприятий осуществляется в рамках реализации краевой государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края» на 2020–2027 годы.