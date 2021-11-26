В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 30 ноября — 1 декабря

Posted 26 ноября 2021, 01:48
Published 26 ноября 2021, 01:48
Modified 18 февраля, 06:31
Updated 18 февраля, 06:31
Ранее данные прогнозы подтверждаются — стихия ударит по краю в назначенное время — 30 ноября — и продолжит буянить в первый день зимы, 1 декабря.
Всё начнётся во второй половине вторника. Днём 30 ноября, а также ночью и днём в среду, 1 декабря, южный циклон принесёт в Приморье (и Владивосток в том числе) сильные осадки в виде снега, снега с дождём и дождя с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее (при снеге 6-15). В некоторых районах ожидаются особенно сильные осадки количеством до 50 мм.
Ситуацию усугубят гололёдно-изморозевые явления. Снег будет налипать на провода и деревья, ожидается гололёд, местами сильный, гололедица и снежный накат на дорогах. Ко всему прочему поднимется ветер до 15-22 метров в секунду, на побережье до 23-28 метров в секунду. Не исключены метель и снежные заносы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о предстоящем ухудшении погоды — накануне прохождение циклона прокомментировал глава Примгидромета Борис Кубай.