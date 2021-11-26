В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 30 ноября — 1 декабря

Всё начнётся во второй половине вторника. Днём 30 ноября, а также ночью и днём в среду, 1 декабря, южный циклон принесёт в Приморье (и Владивосток в том числе) сильные осадки в виде снега, снега с дождём и дождя с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее (при снеге 6-15). В некоторых районах ожидаются особенно сильные осадки количеством до 50 мм.