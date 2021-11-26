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Posted 26 ноября 2021, 01:48

Published 26 ноября 2021, 01:48

Modified 18 февраля, 06:31

Updated 18 февраля, 06:31

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение на 30 ноября — 1 декабря

26 ноября 2021, 01:48
Сюжет
Погода
Синоптики объявили в Приморском крае двухдневное штормовое предупреждение. Очередное испытание погодой ждёт жителей региона на следующей неделе — 30 ноября и 1 декабря.

Ранее данные прогнозы подтверждаются — стихия ударит по краю в назначенное время — 30 ноября — и продолжит буянить в первый день зимы, 1 декабря.

Всё начнётся во второй половине вторника. Днём 30 ноября, а также ночью и днём в среду, 1 декабря, южный циклон принесёт в Приморье (и Владивосток в том числе) сильные осадки в виде снега, снега с дождём и дождя с количеством 15-40 мм за 12 часов и менее (при снеге 6-15). В некоторых районах ожидаются особенно сильные осадки количеством до 50 мм.

Ситуацию усугубят гололёдно-изморозевые явления. Снег будет налипать на провода и деревья, ожидается гололёд, местами сильный, гололедица и снежный накат на дорогах. Ко всему прочему поднимется ветер до 15-22 метров в секунду, на побережье до 23-28 метров в секунду. Не исключены метель и снежные заносы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о предстоящем ухудшении погоды — накануне прохождение циклона прокомментировал глава Примгидромета Борис Кубай.

#Новости#Общество#Погода#Владивосток#Снег#Борис Кубай
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