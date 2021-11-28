«Это мои»: сбежавшие «красавцы» посреди трассы заворожили приморцев — видео

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Житель Приморского края снял на видео коней, бегущих посреди одной из дорог региона. Пользователи соцсетей впечатлились грацией животных, но отметили, что скакуны находились в серьёзной опасности.