«Это мои»: сбежавшие «красавцы» посреди трассы заворожили приморцев — видео

Posted 28 ноября 2021, 08:00
Published 28 ноября 2021, 08:00
Modified 1 сентября 2022, 04:18
Updated 1 сентября 2022, 04:18
Ролик появился в инстаграм-паблике mark2_che.
На кадрах — бурые кони, пробегающие по дороге мимо автомобилей. Водители вовремя сбрасывают скорость, давая животным достаточно места для манёвра, что спасает коней от попадания под колёса.
Предысторией инцидента поделилась владелица скакунов.
«Кони мои. Гуляют в огороженной территории, но чего-то испугались и снесли загородку. Были загнаны домой через 15-20 минут после побега», — рассказала девушка.
Комментаторы в инстаграме впечатлились зрелищем и отметили, что попадание коней на дорогу могло закончится печально.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало жалобу жителя Приморья, коней которого стал регулярно убивать живущий неподалёку тигр.