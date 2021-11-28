vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 ноября 2021, 08:00

Published 28 ноября 2021, 08:00

Modified 1 сентября 2022, 04:18

Updated 1 сентября 2022, 04:18

«Это мои»: сбежавшие «красавцы» посреди трассы заворожили приморцев — видео

28 ноября 2021, 08:00
Сюжет
Соцсети
Житель Приморского края снял на видео коней, бегущих посреди одной из дорог региона. Пользователи соцсетей впечатлились грацией животных, но отметили, что скакуны находились в серьёзной опасности.

Ролик появился в инстаграм-паблике mark2_che.

На кадрах — бурые кони, пробегающие по дороге мимо автомобилей. Водители вовремя сбрасывают скорость, давая животным достаточно места для манёвра, что спасает коней от попадания под колёса.

Предысторией инцидента поделилась владелица скакунов.

«Кони мои. Гуляют в огороженной территории, но чего-то испугались и снесли загородку. Были загнаны домой через 15-20 минут после побега», — рассказала девушка.

Комментаторы в инстаграме впечатлились зрелищем и отметили, что попадание коней на дорогу могло закончится печально.

  • «Красавцы»;
  • «Посшибают однажды и всё, красоты не будет»;
  • «Опасно так. Либо машина собьёт, либо сожрёт кто. У нас народа много без принципов, к сожалению».

Ранее «Восток-Медиа» публиковало жалобу жителя Приморья, коней которого стал регулярно убивать живущий неподалёку тигр.

Материалы по теме
Девушка с конями полезла в драку во Владивостоке«Да, я на коне»: девушка в седле стала звездой соцсетей в Приморье
#Новости#Общество#Видео#Соцсети
Подпишитесь
Популярное