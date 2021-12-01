«Сейчас всем тяжело»: приморцы отреагировали на жалобу пассажира застрявшего самолёта

Posted 1 декабря 2021, 06:32
Published 1 декабря 2021, 06:32
Modified 1 сентября 2022, 04:01
Updated 1 сентября 2022, 04:01
Рекомендации пассажиру появились в инстаграм-паблике vdk_news.
Сам гражданин пожаловался на неудобства — после приземления самолёт из Москвы остался стоять на покрытой снегом взлётной полосе. Просто так отбуксировать воздушное судно не удалось из-за сугробов перед ним.
«Тягач приехал и уехал, трассу начали чистить только после того, как тягач не смог потащить», — посетовал приморец.
Впрочем, другие пользователи инстаграма не разделили недовольство пассажира. Комментаторы отметили, что из-за удара стихии жизнь стала сложнее у всех, в том числе у работников аэропорта.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий пресс-службы аэропорта о сложившейся на взлётной полосе обстановке.