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Posted 1 декабря 2021, 06:32

Published 1 декабря 2021, 06:32

Modified 1 сентября 2022, 04:01

Updated 1 сентября 2022, 04:01

«Сейчас всем тяжело»: приморцы отреагировали на жалобу пассажира застрявшего самолёта

«Сейчас всем тяжело»: приморцы отреагировали на жалобу пассажира застрявшего самолёта

1 декабря 2021, 06:32
Фото: Медиахолдинг1Mi
Сюжет
Снегопад
Пользователи соцсетей посоветовали пассажирам самолёта Москва — Владивосток, который застрял посреди заснеженной взлётной полосы, набраться терпения. Как отмечают граждане, из-за удара стихии непросто приходится всем жителям региона.

Рекомендации пассажиру появились в инстаграм-паблике vdk_news.

Сам гражданин пожаловался на неудобства — после приземления самолёт из Москвы остался стоять на покрытой снегом взлётной полосе. Просто так отбуксировать воздушное судно не удалось из-за сугробов перед ним.

«Тягач приехал и уехал, трассу начали чистить только после того, как тягач не смог потащить», — посетовал приморец.

Впрочем, другие пользователи инстаграма не разделили недовольство пассажира. Комментаторы отметили, что из-за удара стихии жизнь стала сложнее у всех, в том числе у работников аэропорта.

  • «Люди, радуйтесь жизни. Здесь сейчас. Жизнь прекрасна и удивительна. Мира, терпения всем и удачи»;
  • «Стихия. Сейчас всем очень тяжело. Надо потерпеть. Самое главное долетели и приземлились, не попали на сумасшедший ветер. Уверена, в аэропорту работают и ситуацию видят»;
  • «Спасибо капитану корабля, что посадил самолёт и все живы и здоровы»;
  • «Да лучше хоть сутки, но на земле стоять, чем под землёй лежать».

Ранее «Восток-Медиа» публиковало комментарий пресс-службы аэропорта о сложившейся на взлётной полосе обстановке.

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#Новости#Общество#Снегопад
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