«Сейчас всем тяжело»: приморцы отреагировали на жалобу пассажира застрявшего самолёта

«Люди, радуйтесь жизни. Здесь сейчас. Жизнь прекрасна и удивительна. Мира, терпения всем и удачи»;

«Стихия. Сейчас всем очень тяжело. Надо потерпеть. Самое главное долетели и приземлились, не попали на сумасшедший ветер. Уверена, в аэропорту работают и ситуацию видят»;

«Спасибо капитану корабля, что посадил самолёт и все живы и здоровы»;