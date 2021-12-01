За сутки гололёд и снегопад спровоцировали 74 ДТП в Приморье

Posted 1 декабря 2021, 00:07
Published 1 декабря 2021, 00:07
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
В региональной ГИБДД уточнили, что каждое второе ДТП случилось во Владивостоке. В целом на территории города зафиксировано 36 аварий. Больше всего сложных ситуаций возникало днём — с 11 до 14.
В ведомстве рассказали, что чаще всего автомобили сталкивались друг с другом — это 51 авария. Еще 10 машин въехало в припаркованный транспорт, шесть — наехало на препятствие. Три ДТП зафиксированы как «иной вид ДТП», дважды машины съезжали с дороги, один раз транспорт опрокинулся, а один раз — наехал на косулю, сбив её насмерть.
Сейчас в Приморье сохраняется сложная дорожная обстановка, сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. На сложных участках дорог — наряды ППС. В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.