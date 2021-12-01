За сутки гололёд и снегопад спровоцировали 74 ДТП в Приморье

В ведомстве рассказали, что чаще всего автомобили сталкивались друг с другом — это 51 авария. Еще 10 машин въехало в припаркованный транспорт, шесть — наехало на препятствие. Три ДТП зафиксированы как «иной вид ДТП», дважды машины съезжали с дороги, один раз транспорт опрокинулся, а один раз — наехал на косулю, сбив её насмерть.