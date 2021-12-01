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Posted 1 декабря 2021, 00:07

Published 1 декабря 2021, 00:07

Modified 17 августа 2022, 09:12

Updated 17 августа 2022, 09:12

За сутки гололёд и снегопад спровоцировали 74 ДТП в Приморье

1 декабря 2021, 00:07
Сюжет
Снегопад
За прошедшие сутки в Приморье зафиксировали 74 ДТП. В них пострадало двое человек. 72 аварии были с материальным ущербом. Большая часть аварий произошла из-за сложной дорожной обстановки в городе.

В региональной ГИБДД уточнили, что каждое второе ДТП случилось во Владивостоке. В целом на территории города зафиксировано 36 аварий. Больше всего сложных ситуаций возникало днём — с 11 до 14.

В ведомстве рассказали, что чаще всего автомобили сталкивались друг с другом — это 51 авария. Еще 10 машин въехало в припаркованный транспорт, шесть — наехало на препятствие. Три ДТП зафиксированы как «иной вид ДТП», дважды машины съезжали с дороги, один раз транспорт опрокинулся, а один раз — наехал на косулю, сбив её насмерть.

Сейчас в Приморье сохраняется сложная дорожная обстановка, сотрудники ГИБДД работают в усиленном режиме. На сложных участках дорог — наряды ППС. В случае возникновения сложной ситуации можно круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора.

Ранее «Восток-Медиа» публиковало видео жуткой снежной метели во Владивостоке.

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