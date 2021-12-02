Встреча губернатора Камчатского края Солодова с президентом группы ННК Худайнатовым

Posted 2 декабря 2021, 00:48
Published 2 декабря 2021, 00:48
Modified 17 августа 2022, 09:12
Updated 17 августа 2022, 09:12
Стороны договорились о тесном взаимодействии для сохранения стабильного обеспечения полуострова качественными моторными топливами. Были рассмотрены темы развития логистической и розничной инфраструктуры, а также проекты развития нефтепродуктообеспечения в регионе.
Справка
Группа ННК является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на полуостров, в том числе авиационного керосина для Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского и 8 северных аэропортов края. Компания ежегодно осуществляет поставки топлива в рамках Северного завоза. На территории Камчатского края работает 18 АЗС компании, 1 ТЗК, морской порт и собственный автомобильный парк.