Встреча губернатора Камчатского края Солодова с президентом группы ННК Худайнатовым

Группа ННК является крупнейшим поставщиком нефтепродуктов на полуостров, в том числе авиационного керосина для Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского и 8 северных аэропортов края. Компания ежегодно осуществляет поставки топлива в рамках Северного завоза. На территории Камчатского края работает 18 АЗС компании, 1 ТЗК, морской порт и собственный автомобильный парк.